Thijs Dallinga parece já ter disputado sua última partida da temporada. O atacante do FC Köln sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado, informou o clube por meio de seus canais oficiais.

O problema aconteceu na tarde de sábado, no amistoso com o rival local Viktoria Köln. "Thijs Dallinga sofreu hoje uma lesão no ligamento cruzado na partida-treino e ficará fora por vários meses", escreveu o FC Köln.

"Querido Thijs, vamos apoiá-lo nos próximos meses e estaremos com você em pensamento. Você voltará ainda mais forte. Vamos vê-lo comemorar novamente, como na primeira rodada no RheinEnergieStadion."

Naquela primeira rodada, em 29 de agosto, Dallinga viveu uma estreia absolutamente dos sonhos na Bundesliga. O jogador de Groningen entrou aos 21 minutos do segundo tempo e, com dois gols, virou por conta própria a desvantagem de 2 a 1 contra o TSG Hoffenheim em uma vitória por 3 a 2.

Dallinga não marcou nas duas partidas seguintes em que esteve disponível e, com isso, tudo indica que seu total na temporada ficará parado naqueles dois gols da rodada de abertura da Bundesliga.

Dallinga se transferiu no último verão por empréstimo do Bologna, onde sua perspectiva de minutos em campo piorou após a chegada de Artem Dovbyk, e seu contrato vai até meados de 2028. O Köln tem a opção de contratar em definitivo o atacante de 26 anos após esta temporada.

Assim, Dallinga também não precisa, por enquanto, contar com uma convocação do técnico da seleção, Xavi Hernández. O destro disputou até aqui uma partida pela seleção. Em 21 de novembro de 2023, ele estreou pela Holanda no jogo das Eliminatórias da Eurocopa contra Gibraltar (0 a 6).







