Má fase do Chelsea é a melhor notícia para o Real na Champions

"Queremos cinco" e "Podemos jogar com você toda semana?" foram os gritos dos torcedores do Brentford quando a equipe venceu o Chelsea por 4 a 1 fora de casa pela Premier League no sábado.

Os Blues foram excepcionalmente fracos defensivamente, com Vitaly Janelt marcando duas vezes e Christian Eriksen e Yoane Wissa entrando em ação para os Bees.

Brentford conseguiu reverter um placar depois de Antonio Rudiger marcar o primeiro.

Além disso, a derrota foi acentuada em meio ao descontentamento em torno da possível aquisição do clube pela família Ricketts, com protestos e uma pesquisa destacando a oposição dos torcedores aos proprietários do Chicago Cubs.

Os torcedores do Chelsea estão reagindo a declarações controversas anteriores de dentro da família, bem como ao fraco desempenho de sua equipe da Major League Baseball (MLB).

No entanto, para Thomas Tuchel e sua equipe, a exibição em Stamford Bridge é uma preocupação maior e mais imediata. Eles foram fracos em todos os departamentos, o que é alarmante à luz da iminente partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

"Escolhemos o time porque achamos que era o melhor time contra o Brentford. Nem meio olho ou um por cento do Real Madrid. Assim que fizemos um gol, paramos de defender e demos três gols em 10 minutos, o que é muito atípico para nós", disse.

"Não sei por quê. Demos uma grande chance logo após o gol, e a próxima foi um gol. A partir daí, não defendemos com maturidade suficiente. Não estávamos cientes do perigo nesses momentos, que também é muito estranho para nós. Fomos punidos. Eles aproveitaram ao máximo esses 10 minutos, o que talvez não seja normal. Portanto, é um resumo de eventos estranhos, mas a culpa é nossa. É difícil depois de um intervalo internacional para jogar como favorito em cima disso, para ditar o jogo e quebrar um time difícil e bem organizado", acrescentou.

Os analistas do Real Madrid terão visto que, depois de um bom período, Kai Havertz desperdiçou muitas oportunidades, somando-se à habitual má finalização do seu compatriota Timo Werner.

Com o Borussia Dortmund interessado em contratá-lo neste verão e Werner tendo dito que se adapta ao estilo de jogo de seu país, o time de Londres representou outra baixa em sua carreira. Werner foi substituído mais cedo.

Ruben Loftus-Cheek e N'Golo Kanté foram derrotados no meio-campo e, apesar de toda a experiência do Chelsea na defesa, foram caóticos na defesa dos quatro gols.

O plano de jogo de Thomas Frank forçou o Chelsea a ir para as áreas mais amplas para que o Brentford pudesse defender cruzamentos, com contra-ataques e bolas paradas causando problemas aos Blues do outro lado.

Carlo Ancelotti provavelmente fará o mesmo, com o Chelsea provavelmente dominando a posse de bola contra os gigantes espanhóis na noite de quarta-feira.

Será encorajador para o Real Madrid ver uma das maiores surpresas da história da Premier League poucos dias antes do confronto de ida. Para destacar o quão grande isso foi para os Bees, foi sua primeira vitória em Stamford Bridge em 83 anos.

No entanto, o Chelsea mostrou sua capacidade de superar tais constrangimentos, recuperando-se rapidamente na última temporada de uma derrota em casa por 5 a 2 para o West Brom após uma pausa internacional para vencer o Porto na Liga dos Campeões.

Todos os olhos estão agora sobre se o Real Madrid pode explorar este sinal de fraqueza e se a incerteza em torno do clube finalmente se espalha para o time principal.