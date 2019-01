Má fase de Marcelo pode acelerar seu reencontro com Cristiano Ronaldo na Juventus

Lateral perdeu espaço para Reguilón no time titular do Real Madrid, enquanto craque português busca convencer ex-companheiro de partir para a Itália

Marcelo não vive a sua melhor fase no Real Madrid. Bastante contestado e seis quilos acima do peso, o lateral viu Reguilón ganhar o seu espaço na equipe titular enquanto a torcida merengue não perdoa e vaia as suas baixas atuações.

Momento ideal para Cristiano Ronaldo entrar em cena mais uma vez e buscar convencer o brasileiro a se transferir para a Juventus. Se antes Marcelo não dava importância para o convite, agora a situação é outra.

Com contrato até 2022 com os espanhóis, Marcelo é alvo certo da Juve. Apesar de possuir bons nomes na lateral-esquerda, o clube italiano busca um jogador de alto nível, que eleve ainda mais o nível da equipe. E esse nome é o brasileiro.



Foto: Getty Images

A operação, em qualquer caso, não é simples. Apesar do baixo desempenho nesta temporada, Marcelo é um jogador importante para o Real Madrid e o clube não está disposto a negociar. Portanto, para que a operação inicie, o próprio lateral terá que expressar o seu desejo de deixar o Santiago Bernabéu. Algo semelhante ao que aconteceu com CR7.