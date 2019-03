Má fase de homens de confiança de Tite serve de alerta na Seleção

Jogadores como Coutinho e Casemiro atravessam momentos complicados na Espanha e precisam recuperar o bom futebol na Seleção

A Seleção Brasileira vem se preparando para a disputa da Copa América, que acontece no mês de junho no Brasil. A competição é vista como muito importante para a Canarinho, principalmente após o resultado adverso na Rússia. Trabalhando de olho numa renovação gradativa, o técnico Tite conta com jogadores experientes para que a sequência do trabalho saia como o previsto, no entanto, o treinador vai encontrar algumas dificuldades com homens de confiança.

A má fase chegou para alguns atletas importantes da "Era Tite" como Coutinho, Casemiro, Marcelo, que ficou de fora da convocação para os jogos Chevrolet Brasil Global Tour deste mês de março, entre outros e o treinador vai precisar encontrar soluções para recuperar esses jogadores.

No Barcelona, por exemplo, Coutinho vem amargando o banco de reservas e os poucos minutos que entra em campo não tem conseguido brigar por mais tempo de jogo. Ineficaz, fraco na marcação e sem as finalizações na entrada da área que caracterizam o futebol do brasileiro, o meia perdeu mesmo espaço e se desvalorizou no mercado. O problema é que isso aconteceu justamente em um momento que Tite não conta com seu melhor jogador, Neymar, que está lesionado e agora, não tem seu melhor coadjuvante em boas condições.



Cão de guarda da Seleção, Casemiro atravessa fase ruim no Real Madrid, eliminado na Champions League para o Ajax nas oitavas de final da competição e amargando resultados ruins na Espanha, o jogador tem sido duramente criticado pela imprensa local. Na última terça-feira(05), alguns jornais de Madrid classificaram como a pior atuação do brasileiro com a camisa do time merengue. Durante os últimos meses, o volante até amargou o banco de reservas.



A situação de Marcelo, no entanto, é bem pior. O lateral virou reserva do time de Solari e deve deixar o clube, a Juventus, de seu amigo Cristiano Ronaldo, é a principal interessada. As atuações ruins, desde a Copa da Rússia fizeram com que o jogador perdesse espaço também na Canarinho, cada vez mais próxima de ter Alex Sandro e Filipe Luís representando o Brasil na Copa América.

Os nomes acima se tornaram indispensáveis para Tite antes da Copa da Rússia e formam parte da base da Seleção Brasileira. Ainda que esteja procurando dar oportunidade aos jovens e sequência para que outros atletas se firmem na Canarinho, Tite pode sofrer ou ter que acelerar um processo por conta do momento de seus homens de confiança.