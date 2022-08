Lyon x Troyes: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Partida acontece neste sexta-feira (19), pela terceira rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Lyon e Troyes entram em campo nesta sexta-feira (19), no estádio Parque Olympique Lyonnais, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após não entrar em campo no último fim de semana devido ao adiamento do seu confronto contra o Lorient, o Lyon chega completamente descansado para o duelo desta sexta-feira, e terá o desfalque de Lopes, suspenso.

Do outro lado, o Troyes busca o seu primeiro triunfo no campeonato, já que perdeu os seus dois compromissos disputados até o momento. O time visitante não tem desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Lyon: Riou; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Paqueta, Lepenant, Caqueret; Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

Possível escalação do Troyes: Gallon; Balde, Palmer-Brown, Rami, Salmier, Larouci; Ripart, Kouame, Tardieu, Chavalerin; Ugbo.

Desfalques da partida

Lyon:

Lopes: suspenso.

Troyes:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Lyon x Troyes DATA Sexta-feira, 19 de agosto de 2022 LOCAL Parque Olympique Lyonnais, Lyon - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Lyon

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 2 x 1 Ajaccio Ligue 1 5 de agosto de 2022 Inter de Milão 2 x 2 Lyon Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Reims x Lyon Ligue 1 28 de agosto de 2022 12h05 (de Brasília) Lyon x Auxerre Ligue 1 31 de agosto de 2022 14h (de Brasília)

Troyes

JOGO CAMPEONATO DATA Troyes 0 x 3 Toulouse Ligue 1 14 de agosto de 2022 Montpellier 3 x 2 Troyes Ligue 1 7 de agosto de 2022

Próximas partidas