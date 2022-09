Lyon x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Querendo manter a liderança da Ligue 1, os parisienses entram em campo neste domingo (18); veja como acompanhar na TV e na internet

Lyon e PSG prometem fazer clássico movimentado neste domingo (18), às 15h45 (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, pela oitava rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de duas derrotas consecutivas na Ligue 1, o Lyon, quinto colocado com 13 pontos, quer aproveitar o dérbi para se recuperar. Boateng e Pollersbeck, lesionados, desfalcam o time mandante, que deve ter o brasileiro Thiago Mendes como titular.

Do outro lado, o PSG, com 19 pontos, quer manter a liderança do campeonato e, consequentemente, a invencibilidade. Kimpembe e Renato Sanches, lesionados, continuam desfalcando a equipe.

Além disso, o técnico Galtier pode promover mudanças entre os titulares, principalmente nas duas laterais.

Escalações:

Escalação do provável LYON: Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Caqueret, Lepenant, Tolisso; Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi; Mbappe, Neymar.

Desfalques

Lyon

Boateng e Pollersbeck, lesioandos, desfalcam os mandantes.

PSG

.Kimpembe e Renato Sanches, machucados, são as baixas nos parisienses.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Parc Olympique Lyonnais, Lyon - FRA