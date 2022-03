Lyon x Porto: onde assistir ao vivo, horário e informações das oitavas Europa League 21/22

O Lyon enfrenta o Porto nesta quinta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Groupama Stadium, pelas oitavas de final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no serviço de streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Lyon x Porto DATA Quinta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Groupama Stadium, Lyon - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (9), no Groupama Stadium.

Getty Images

MAIS INFORMAÇÕES

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no estádio do Dragão, o Lyon vai a campo nesta quinta-feira com a vantagem do empate para se classificar à próxima fase.

Já o Porto precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final.

Caso o time português ganhe por um gol a mais, a decisão será nas penalidades.

Vale lembrar que não há mais a regra do gol fora de casa na Europa League.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 4 x 0 Tondela Campeonato Português 13 de março de 2022 Porto 0 x 1 Lyon Europa League 9 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boavista x Porto Campeonato Português 20 de março de 2022 17h45 (de Brasília) Porto x Santa Clara Campeonato Português 3 de abril de 2022 A confirmar

LYON

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 2 x 4 Rennes Campeonato Francês 13 de março de 2022 Porto 0 x 1 Lyon Campeonato Francês 9 de março de 2022

Próximas partidas