Lyon x Porto: escalação, desfalques e mais da Europa League 21/22

O Lyon recebe o Porto nesta quinta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Groupama Stadium, pelo jogo de volta oitavas de final da Liga Europa.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Lyon vai a campo com a vantagem do empate para se classificar à próxima fase. Já o Porto precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final.

Caso o time português ganhe por um gol a mais, a decisão será nas penalidades.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Lyon chega para o duelo desta quinta sem poder contar com Boateng, Diomande, Cherki e Pintos, marchucados.

Por outro lado, Denayer está recuperado de lesão e foi reclacionado.

O Porto, por sua vez, tem dúvida quanto à condição física de Pepe, enquanto Manafa segue no departamento médico.

Já Wendell retorna após cumprir suspensão.

Possível escalação do Porto: D. Costa; Mario, Mbemba, Cardoso, Wendell; Otavio, Ferreira, Uribe, Pepe; Evanilson, Taremi.

Possível escalação do Lyon: Lopes; Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson; Ndombele, Caqueret; Faivre, Paqueta, Toko Ekambi; Dembele.

DESFALQUES

PORTO:

Manafa: lesionado.

LYON:

Diomande, Boateng, Cherki e Pintor: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Porto e Lyon será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.