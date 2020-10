Lyon x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

A partida será jogada neste domingo (4) e é válida pela sexta rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste final de semana, teremos clássico pela : dois dos maiores times do país, e , se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada da Ligue 1. A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, você acompanha os principais lances do jogo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lyon x Olympique de DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Parc Olympique Lyonnais - Lyon, FRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Lyon no Parc OL, / Foto: Getty

A partida não terá transmissão ao vivo na televisão. Aqui, na Goal, você pode acompanhar os principais lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lyon

Boas notícias para os fãs do Lyon nos últimos dias: Houssem Aouar, que interessava ao , garantiu sua permanência no clube, enquanto Memphis Depay, especulado no Barcelona, também deve ficar. Com o assédio dos gigantes europeus no passado, os Les Gones, agora, voltam suas atenções para tentarem a recuperação na Ligue 1.

Mais times

Atual 11º colocado, com uma vitória, três empates e uma derrota, o Lyon sabe que pode fazer mais no com o bom elenco que tem. Paquetá, relacionado pela primeira vez, deve ficar no banco, mas o time pode contar com o retorno de Caqueret, ausente nas últimas partidas.

Provável escalação do Lyon: Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo e Bard; Caqueret, Bruno Guimarães e Aouar; Cherki, Moussa Dembelé e Memphis Depay.

Olympique de Marselha

Já o Olympique não vive situação muito diferente: o atual vice-campeão da competição está em 10º lugar, só uma posição à frente do Lyon, e quer a recuperação na tabela do Francês. Após Álvaro González, acusado de racismo por Neymar, ser absolvido pela Ligue 1, o OM pode colocar o escândalo para trás e tentar voltar suas atenções ao gramado.

Mais artigos abaixo

Jordan Amavi, retornando de suspensão, deve ser titular, fazendo que o Marselha consiga levar, pelo menos, a base de sua equipe para o sul do país.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Mandanda; Amavi, González, Caleta-Car e Sakai; Kamara, Sanson e Rongier; Thauvin, Benedetto e Payet.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Lyon

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 0 x 0 Nimes Ligue 1 18 de setembro de 2020 Lorient 1 x 1 Lyon Ligue 1 27 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Lyon Ligue 1 18 de outubro de 2020 a definir Lyon x Ligue 1 26 de outubro de 2020 a definir

Olympique de Marselha

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique de Marselha 1 x 1 Ligue 1 20 de setembro de 2020 Olympique de Marselha 1 x 1 Metz Ligue 1 26 de setembro de 2020

Próximas partidas