Lyon x Monaco AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

A DAZN e a Goal levam a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil, desta vez da Ligue 1

A DAZN transmite com exclusividade o duelo entre Lyon x Monaco pelo Campeonato Francês, que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais de DAZN e aqui na Goal Brasil. O jogo está marcado para o próximo domingo (16), a partir das 18h (de Brasília).

O confronto válido pela 18ª rodada da Ligue 1 será disputado no Groupama Stadium, casa dos Gones, que significa "crianças" na língua franco-provençal. Os donos da casa estão com 28 pontos, na quarta colocação e podem alcançar a vice-liderança caso superem os monegascos que, por sua vez, lutam para se afastar da incômoda 19ª posição, com apenas 13 pontos.



(Foto: Getty Images)

A partida é uma das que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Série A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais de DAZN e também pela Goal Brasil, sempre AO VIVO e DE GRAÇA.

Confira a provável escalação do Lyon:

Confira a provável escalação do Monaco: