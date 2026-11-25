Como assistir a Lyon x Lillestroem com uma VPN
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Prévia da partida
O Lyon recebe o Lillestrom no Groupama Stadium na quinta-feira, 26 de novembro, pela Europa League. A partida começa às 21h, no horário local.
O time da casa chega embalado pela vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Lille no sábado. O resultado encerrou uma sequência difícil de duas derrotas e deu um impulso oportuno a Carlos Vicens.
O Lyon ocupa a 13ª posição na tabela da Europa League e ainda tem trabalho pela frente na fase de liga. Em seu compromisso europeu anterior, no início deste mês, empatou por 1 a 1 com a Real Sociedad.
O Lillestrom chega à França em boa fase no campeonato nacional sob o comando de Hans Erik Oedegaard. No domingo, venceu o Sarpsborg 08 por 2 a 0 fora de casa, pela Eliteserien, e chegou à terceira vitória consecutiva na liga.
O time norueguês tem encontrado mais dificuldades na competição continental. Perdeu por 1 a 0 para o Viktoria Plzen em seu último jogo pela Europa League e ocupa a 34ª posição na classificação.
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Técnico
- C. Vicens