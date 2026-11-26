Como assistir a Lyon x Lillestroem com uma VPN
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Prévia da partida
O Lyon recebe o Lillestrom no Groupama Stadium na quinta-feira, 26 de novembro, pela Liga Europa. A partida começa às 21h, no horário local.
O Lyon chega animado após vencer o Lille por 1 a 0 fora de casa no sábado. O resultado encerrou uma sequência difícil de duas derrotas consecutivas e deu novo ânimo a Carlos Vicens em um momento importante.
O Lyon ocupa a 13ª posição na tabela da Liga Europa, portanto ainda tem trabalho pela frente na fase de liga. Em sua partida europeia anterior, no início deste mês, empatou em 1 a 1 com a Real Sociedad.
O Lillestrom chega à França em boa fase no campeonato nacional sob o comando de Hans Erik Oedegaard. No domingo, venceu o Sarpsborg 08 por 2 a 0 fora de casa pela Eliteserien, sua terceira vitória consecutiva na liga.
O time norueguês tem encontrado mais dificuldades no cenário continental. Perdeu por 1 a 0 para o Viktoria Plzen em sua última partida pela Liga Europa e ocupa a 34ª posição na classificação.
Escalações de Lyon x Lillestroem
Time titular
Reservas
Técnico
- C. Vicens
- H. Oedegaard