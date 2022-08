Lyon x Auxerre: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Jogo acontece nesta quarta-feira (31), pela quinta rodada da Ligue 1; veja como acompanhar na TV e na internet

Lyon e Auxerre se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Parque Olympique Lyonnais, a partir das 14h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com um jogo a menos, o Lyon vai em busca de mais uma vitória para manter a sua invencibilidade no campeonato. A equipe soma sete pontos na competição, e ocupa a quarta posição na tabela.

Para o confronto, o técnico Peter Bosz não poderá contar com o goliero Anthony Lopes, que cumpre o último de três jogos de suspensão após a expulsão na estreia da equipe no campeonato.

Já o Auxerre busca a sua terceira vitória consecutiva na competição. A equipe soma sete pontos nos quatro primeiros jogos, e ocupa a sétima posição na tabela.

Prováveis escalações

Possível escalação do Lyon: Riou; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Tolisso, Lepenant, Caqueret; Tetê, Lacazette, Toko Ekambi.

Possível escalação do Auxerre: Costil; Joly, Jubal, Coeff, Boto; Touré, Perrin, Hein, Sakhi, Autret; Costa.

Desfalques da partida

Lyon:

Anthony Lopes: suspenso.

Julian Pollersbeck, Jerome Boateng e Sinaly Diomande: lesionados.

Auxerre:

Théo Pellenard: lesionado.

M'Baye Niang: suspenso.

Quando é?

JOGO Lyon x Auxerre DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Parque Olympique Lyonnais - Lyon, FRA HORÁRIO 14h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Lyon

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 4 x 1 Troyes Ligue 1 19 de agosto de 2022 Stade de Reims 1 x 1 Lyon Ligue 1 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lyon x Angers Ligue 1 3 de setembro de 2022 14h (de Brasília) Lorient x Lyon Ligue 1 7 de setembro de 2022 14h (de Brasília)

Auxerre

JOGO CAMPEONATO DATA Montpellier 1 x 2 Auxerre Ligue 1 21 de agosto de 2022 Auxerre 1 x 0 Strasbourg Ligue 1 27 de agosto de 2022

Próximas partidas