Lyon desmente próprio presidente e diz que não há data para jogo da Champions

Clube emite nota oficial um dia depois de Jean-Michel Aulas dizer que partida contra a Juventus seria em 7 de agosto

O emitiu comunicado oficial neste domingo afirmando que ainda não há uma data definida para o jogo de volta das oitavas de final da contra a . Um dia antes, o presidente do clube, Jean-Michel Aulas, afirmou que a partida seria em 7 de agosto.

“O Olympique Lyon gostaria de esclarecer que a data da partida entre Juventus e Lyon, pela Liga dos Campeões, ainda não foi definida, ao contrário do que foi sugerido anteriormente. A data deste jogo deve ser confirmada como parte do planejamento da fase final da Liga dos Campeões, que será anunciada diretamente pela Uefa em breve", afirma a nota.

L’Olympique Lyonnais précise que la date du match #JuveOL, comptant pour le huitième de finale retour de la @ChampionsLeague, n’a pas encore été fixée définitivement contrairement à ce qui a été indiqué précédemment. https://t.co/yfu9PYd9zh — Olympique Lyonnais (@OL) May 10, 2020

A própria Uefa, em comunicado enviado à agência de notícias alemã DPA, também desmentiu o dirigente e afirmou que "nada foi decidido" sobre a retomada do torneio continental.

Entrevista um dia antes

Presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas revelou, durante entrevista para a rádio RTL no sábado, que o jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra a Juventus seria em 7 de agosto. Na ocasião, o dirigente francês ainda voltou a fazer um apelo para que o reveja a decisão de suspender a temporada.

Aulas acredita que o Lyon, que ficou sem vaga para as próximas edições das competições europeias, foi prejudicado pela decisão - e alguns números lhe dão alguma razão para acreditar que o time poderia subir na tabela.

“O jogo contra a Juventus está confirmado para 7 de agosto, vai ser em Turim e com portas fechadas. Se a apelação (para a ) não tiver sucesso, o Lyon e o Paris ( ) serão massacrados pelos times que estarão com uma preparação melhor do que os que não podem jogar”, disse.

No duelo de ida, realizado em 26 de fevereiro, na , os donos da casa venceram a Juventus por 1 a 0.