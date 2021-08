Lyon anuncia contratação de Emerson Palmieri, do Chelsea, por empréstimo

Clube francês fecha com lateral-esquerdo italo-brasileiro por uma temporada com opção de compra

O Lyon, da França, anunciou a contratação de Emerson Palmieri, do Chelsea, por empréstimo de um ano. A negociação avançada havia sido noticiada pela Goal. O lateral-esquerdo italo-brasileiro assinou por uma temporada. Ele viajou para França nesta quinta-feira (19) e definiu a transferência.

O clube francês terá uma opção de compra de Emerson Palmeiri. De acordo com o repórter da Goal Nizaar Kinsella, os clubes negociaram no valor de 15 milhões de libras (cerca de R$ 110 milhões). Além disso, ainda segundo Kinsella, Emerson renovou seu contrato por mais um ano com o Chelsea antes de confirmar a transferência.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Revelado no Santos, Emerson Palmieri foi campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea e da Eurocopa com a seleção da Itália. O atleta de 27 anos fez 15 jogos e um gol pelos Blues na última temporada.

Emerson Palmieri iniciou sua carreira na Europa no Palermo, depois foi para Roma e então se transferiu ao Chelsea em 2017.