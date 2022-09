Lyon 0 x 1 PSG: gol de Messi, liderança e invencibilidade na Ligue 1

PSG segue sem perder no Campeonato Francês. Neymar confirma bom momento e dá mais uma assistência.

O PSG venceu mais uma no Campeonato Francês. Neste domingo, os parisienses bateram o Lyon, fora de casa, por 1 a 0 e garantiram a primeira colocação da Ligue 1. O gol foi marcado por Lionel Messi, com mais um passe de Neymar.

O jogo começou e logo o PSG saiu na frente. Aos cinco minutos de partida, Neymar encontrou Messi livre na área e o argentino bateu de primeira para abrir o placar no Groupama Stadium.

Depois do gol, o PSG controlou todo o duelo, inclusive sendo mais perigoso em grande parte dos 90 minutos, e garantiu mais uma importante vitória no Campeonato Francês. Com isso, a liderança segue garantida.

Agora, o Paris Saint-Germain tem 22 pontos conquistados em 24 disputados, com sete vitórias e um empate, além de 26 gols marcados e apenas seis sofridos. O vice-líder é o Marseille, com 20 pontos.

Por outro lado, o Lyon segue fora da zona de classificação para ligas da Europa. O clube ficou com a sexta colocação, a sete pontos do Marseille, que é o primeiro na zona de classificação para a Champions League.

Agora, o time de Neymar, Mbappé, Messi e companhia só volta a entrar em campo no dia 1º de outubro, por conta de uma pausa forçada devido a Data Fifa. No retorno, em Paris, encara o Nice.