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Liga das Nações C
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Stade de Luxembourg
team-logoEstônia
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Luxemburgo x Estônia: onde assistir ao jogo ao vivo hoje na TV e no streaming?

Luxemburgo x Estônia
Luxemburgo
Estônia
Liga das Nações C

Pela Liga C da Liga das Nações da UEFA, Luxemburgo enfrenta a Estônia. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e pela internet hoje?

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Luxemburgo x Estônia: horário de início

crest
Liga das Nações C - Rodada 5
Stade de Luxembourg

No Stade de Luxembourg, a seleção de Luxemburgo recebe a Estônia em um duelo do grupo 4 da Liga C da Liga das Nações. As duas equipes disputam pontos importantes para sua posição na tabela.

Luxemburgo está sob pressão após uma fase difícil. Três derrotas nos últimos três jogos oficiais levaram a equipe do técnico Jeff Strasser à última posição do grupo.

A Estônia, por outro lado, chega com muito mais embalo. A equipe do técnico Jurgen Henn está invicta na atual campanha da Liga das Nações e ocupa o segundo lugar do grupo.

O confronto direto no jogo de ida, no início de outubro, terminou com vitória da Estônia por 1 a 0. Desta vez, Luxemburgo precisa reagir em casa.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre transmissão, horário de início e streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Luxemburgo e Estônia?

Luxemburgo chega a esta partida com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O confronto mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Bulgária. Antes, Luxemburgo também havia perdido por 3 a 0 para a Islândia. Nessas cinco partidas, a equipe marcou dois gols e sofreu oito.

A Estônia soma duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente terminou em 0 a 0 com a Islândia. Antes disso, a Estônia havia vencido Luxemburgo por 1 a 0. A equipe marcou três gols nessas cinco partidas e sofreu apenas um.

LUX

LUX - Sequência

ALB
V0-1
BGR
V1-2
ISL
D0-3
EST
D1-0
BGR
D0-2
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
EST

EST - Sequência

LTU
V1-0
ISL
E1-1
BGR
E0-0
LUX
V1-0
ISL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Luxemburgo x Estônia: escalações

Escalações de Luxemburgo x Estônia

4-4-2
Luxemburgo crest
Luxemburgo
LUX
Formação
Estônia crest
Estônia
EST
5-4-1
A. MorisA. Moristeam-logoL. JansV. SelimovicV. SelimovicF. BohnertF. Bohnertteam-logoT. Hallteam-logoH. Kadamaniteam-logoT. Cruzteam-logoM. OlesenV. ThillV. ThillA. DardariA. Dardariteam-logoS. ThillK. HeinK. Heinteam-logoK. Metsteam-logoE. Tougjasteam-logoR. PeetsonM. Schjoenning-LarsenM. Schjoenning-LarsenM. PaskotsiM. PaskotsiP. KristalP. KristalR. SheinR. SheinM. KaeitM. Kaeitteam-logoK. Palumetsteam-logoM. Maennilaan
Estônia crest
Estônia
EST
4-4-2
Luxemburgo

Time titular

Estônia

Reservas

Técnico

  • J. Strasser
  • J. Henn

Luxemburgo x Estônia: forma recente

LUX

LUX - Sequência

ALB
V0-1
BGR
V1-2
ISL
D0-3
EST
D1-0
BGR
D0-2
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
EST

EST - Sequência

LTU
V1-0
ISL
E1-1
BGR
E0-0
LUX
V1-0
ISL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Luxemburgo x Estônia: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

LuxemburgoEmpateEstônia
0
1
3
Liga das Nações C
Estônia badge
Estônia
EST
1
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
0
Estônia badge
Estônia
EST
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Estônia badge
Estônia
EST
4
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
0
FJ
Amistosos
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
1
Estônia badge
Estônia
EST
1
FJ
1Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram1/4

Luxemburgo x Estônia: as tabelas

UEFA Nations League C Grp. 4

#JVEDGPGCSGPSequência
1
IslândiaIslândiaISL
422071+68
E
V
V
E
2
EstôniaEstôniaEST
413021+16
E
V
E
E
3
BulgáriaBulgáriaBGR
411235-24
V
D
E
D
4
LuxemburgoLuxemburgoLUX
410327-53
D
D
D
V
Acesso
Play-off do Acesso

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