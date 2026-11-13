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Luxemburgo x Estônia: horário de início
No Stade de Luxembourg, a seleção de Luxemburgo recebe a Estônia para um confronto do Grupo 4 da Liga C da Nations League. As duas equipes disputam pontos importantes para suas posições na tabela.
Luxemburgo está sob pressão após uma fase difícil. Três derrotas nos últimos três jogos oficiais levaram a equipe do técnico Jeff Strasser à lanterna do grupo.
A Estônia, por outro lado, chega em um momento bem melhor. A equipe do técnico Jurgen Henn está invicta na atual campanha da Nations League e ocupa a segunda posição do grupo.
O confronto direto no jogo de ida, no início de outubro, terminou com vitória da Estônia por 1 a 0. Desta vez, Luxemburgo precisa reagir em casa.
Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão, o horário de início e o streaming.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Luxemburgo e Estônia?
Luxemburgo chega para esta partida com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O confronto mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Bulgária. Antes, Luxemburgo também havia perdido por 3 a 0 para a Islândia. Nessas cinco partidas, a equipe marcou dois gols e sofreu oito.
A Estônia soma duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente terminou em 0 a 0 contra a Islândia. Antes disso, a Estônia havia vencido Luxemburgo por 1 a 0. A equipe marcou três gols e sofreu apenas um nessas cinco partidas.
Luxemburgo x Estônia: escalações
Prováveis escalações de Luxemburgo x Estônia
Técnico
- J. Strasser
Luxemburgo x Estônia: retrospecto recente
Luxemburgo x Estônia: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Luxemburgo x Estônia: tabelas de classificação
UEFA Nations League C Grp. 4
|#
|J
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|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
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|2
|2
|0
|7
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|+6
|8
E
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V
E
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|3
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|+1
|6
E
V
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D
E
D
|4
|4
|1
|0
|3
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|7
|-5
|3
D
D
D
V