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Liga das Nações C
team-logoLuxemburgo
Stade de Luxembourg
team-logoEstônia
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Com a ajuda da

Luxemburgo x Estônia ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Luxemburgo x Estônia
Luxemburgo
Estônia
Liga das Nações C

Na Liga C da Liga das Nações da UEFA, Luxemburgo enfrenta a Estônia. Mas quem transmite a partida hoje ao vivo na TV e por streaming?

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Luxemburgo x Estônia: horário de início

crest
Liga das Nações C - Rodada 5
Stade de Luxembourg

No Stade de Luxembourg, a seleção de Luxemburgo recebe a Estônia para um confronto do Grupo 4 da Liga C da Nations League. As duas equipes disputam pontos importantes para suas posições na tabela.

Luxemburgo está sob pressão após uma fase difícil. Três derrotas nos últimos três jogos oficiais levaram a equipe do técnico Jeff Strasser à lanterna do grupo.

A Estônia, por outro lado, chega em um momento bem melhor. A equipe do técnico Jurgen Henn está invicta na atual campanha da Nations League e ocupa a segunda posição do grupo.

O confronto direto no jogo de ida, no início de outubro, terminou com vitória da Estônia por 1 a 0. Desta vez, Luxemburgo precisa reagir em casa.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão, o horário de início e o streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Luxemburgo e Estônia?

Luxemburgo chega para esta partida com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O confronto mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Bulgária. Antes, Luxemburgo também havia perdido por 3 a 0 para a Islândia. Nessas cinco partidas, a equipe marcou dois gols e sofreu oito.

A Estônia soma duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente terminou em 0 a 0 contra a Islândia. Antes disso, a Estônia havia vencido Luxemburgo por 1 a 0. A equipe marcou três gols e sofreu apenas um nessas cinco partidas.

LUX

LUX - Sequência

ALB
V0-1
BGR
V1-2
ISL
D0-3
EST
D1-0
BGR
D0-2
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
EST

EST - Sequência

LTU
V1-0
ISL
E1-1
BGR
E0-0
LUX
V1-0
ISL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Luxemburgo x Estônia: escalações

Prováveis escalações de Luxemburgo x Estônia

Técnico

  • J. Strasser

Luxemburgo x Estônia: retrospecto recente

LUX

LUX - Sequência

ALB
V0-1
BGR
V1-2
ISL
D0-3
EST
D1-0
BGR
D0-2
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
EST

EST - Sequência

LTU
V1-0
ISL
E1-1
BGR
E0-0
LUX
V1-0
ISL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Luxemburgo x Estônia: histórico de confrontos diretos

Confrontos

LuxemburgoEmpateEstônia
0
1
3
Liga das Nações C
Estônia badge
Estônia
EST
1
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
0
Estônia badge
Estônia
EST
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Estônia badge
Estônia
EST
4
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
0
FJ
Amistosos
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
1
Estônia badge
Estônia
EST
1
FJ
1Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram1/4

Luxemburgo x Estônia: tabelas de classificação

UEFA Nations League C Grp. 4

#JVEDGPGCSGPSequência
1
IslândiaIslândiaISL
422071+68
E
V
V
E
2
EstôniaEstôniaEST
413021+16
E
V
E
E
3
BulgáriaBulgáriaBGR
411235-24
V
D
E
D
4
LuxemburgoLuxemburgoLUX
410327-53
D
D
D
V
Acesso
Play-off do Acesso

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