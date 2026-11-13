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Luxemburgo x Estônia: horário de início

Liga das Nações C - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Stade de Luxembourg

No Stade de Luxembourg, a seleção de Luxemburgo recebe a Estônia para um confronto do Grupo 4 da Liga C da Nations League. As duas equipes disputam pontos importantes para suas posições na tabela.

Luxemburgo está sob pressão após uma fase difícil. Três derrotas nos últimos três jogos oficiais levaram a equipe do técnico Jeff Strasser à lanterna do grupo.

A Estônia, por outro lado, chega em um momento bem melhor. A equipe do técnico Jurgen Henn está invicta na atual campanha da Nations League e ocupa a segunda posição do grupo.

O confronto direto no jogo de ida, no início de outubro, terminou com vitória da Estônia por 1 a 0. Desta vez, Luxemburgo precisa reagir em casa.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão, o horário de início e o streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Luxemburgo e Estônia?

Luxemburgo chega para esta partida com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O confronto mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Bulgária. Antes, Luxemburgo também havia perdido por 3 a 0 para a Islândia. Nessas cinco partidas, a equipe marcou dois gols e sofreu oito.

A Estônia soma duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente terminou em 0 a 0 contra a Islândia. Antes disso, a Estônia havia vencido Luxemburgo por 1 a 0. A equipe marcou três gols e sofreu apenas um nessas cinco partidas.

Luxemburgo x Estônia: escalações

Luxemburgo x Estônia: retrospecto recente

Luxemburgo x Estônia: histórico de confrontos diretos

Luxemburgo x Estônia: tabelas de classificação