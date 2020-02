Luxemburgo vira primeiro jogo na volta ao Palmeiras e mostra força sem Dudu

Comandante alviverde teve grande participação na virada contra o Mirassol e mostra time forte mesmo sem seu principal jogador

Vanderlei Luxemburgo deu mais uma demonstração de força na tarde do último domingo, em continuidade ao bom início de sua quinta passagem pelo . Diante do , um dos destaques do interior até o momento no , ele virou seu primeiro jogo oficial no ano e ainda viu o time reagir sem a presença de Dudu em campo.

O poder de reação, que já havia aparecido diante do New York City, na (com a ressalva de ser um time mais fraco em um torneio amistoso), é importante pelo cenário vivido pelo nos últimos anos. Com Felipão, por exemplo, não houve triunfos de virada entre 2018 e 2019.



Mesmo outros treinadores dos últimos anos, como Roger Machado e Mano Menezes, não demosntraram tantas vezes o poder de reação. Roger virou um clássico contra o , pelo Brasileiro de 2018, enquanto Mano estreou bem ao fazer 2 a 1 sobre o , saindo perdendo e jogando com um a menos. Registros raros na passagem de ambos.



Com duas viradas para chamar de suas, Luxemburgo pode dizer que teve participação direta na última reviravolta. Depois de sair atrás em vacilo de Gustavo Gómez, o Verdão viu os nomes acionados pelo treinador darem bastante resultado.



Gabriel Menino, colocado na vaga de Mayke na lateral, deu assistência para o primeiro gol, enquanto Raphael Veiga, outro que saiu do banco, fez o segundo. Um Palmeiras que reagiu em casa e não dependeu de Dudu era tudo o que o torcedor queria para ter esperança para encarar possíveis cenários negativos durante o ano.



O craque, aliás, acompanhou o duelo de um camarote no Allianz Parque porque havia sido expulso diante da , em Campinas. Gabriel Veron, seu substituto, deu uma mostra do bom futebol ao achar Luiz Adriano livre para marcar o terceiro.



Em alta no Paulista, com a melhor campanha entre os grandes e a segunda no geral, o Verdão tenta estrear na Libertadores, daqui a duas semanas, já praticamente assegurado nas quartas de final do torneio estadual.



Para isso, o Palmeiras terá de vencer e , seus dois próximos adversários, e torcer para que o perca a condição de único invicto no torneio. Missão que parece tranquila para o renovado Palmeiras de Luxemburgo.