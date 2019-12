Luxemburgo vai renovar com o Vasco? Técnico dá prioridade, mas espera valorização

Abraçado pelos torcedores vascaínos, renovação para 2020 é vista com otimismo... se três pontos especiais forem acordados

Vanderlei Luxemburgo chegou ao em maio de 2019, no início do Campeonato Brasileiro, e desde o primeiro momento não escondeu que o objetivo era livrar o Cruz-Maltino do rebaixamento.

O trabalho feito em São Januário rendeu elogios dentro da realidade vivida pelo Gigante da Colina. O treinador cumpriu com o objetivo de livrar a equipe do rebaixamento, voltou a ser valorizado no cenário nacional e viu a torcida vascaína pedir a sua permanência para a próxima temporada.

Com vínculo até o fim deste mês, Luxemburgo deu prioridade ao em meio a interesses que começam a surgir de outras equipes. Entretanto, o técnico quer garantias de que o clube irá se reforçar para sonhar com voos mais altos.

“A prioridade é do Vasco da Gama, mas existe uma negociação. Tem dois lados e esses lados têm que chegar a um consenso do que é bom”, afirmou nesta terça-feira (10) durante a cerimônia do Troféu Mesa Redonda.

“Se eu dei prioridade ao Vasco da Gama eu não tenho que abrir prioridade a outros clubes”, completou, sem revelar até quando vai o prazo. “O dia que acontecer vai ser o dia que acontecer”.

Confira, abaixo, os três pontos mais importantes que irão definir a permanência ou não de Vanderlei Luxemburgo em São Januário.

Valorização salarial

O sucesso dentro da missão recebida fez Luxemburgo pedir um aumento salarial. No contrato vigente, os vencimentos são de R$ 290 mil. Entretanto, ao longo de 2019 o valor não foi pago normalmente.

Hoje, o Vasco ainda precisa quitar os débitos de setembro, outubro e novembro com o treinador. A diretoria vascaína prometeu, segundo informado no jornal O Globo, regularizar a situação até o fim do mês.

Garantias de que não haverá atraso de salário

Os atrasos salarias, vale destacar, foram um problema constante no Vasco em 2019. Luxemburgo já deu declarações de que isso não pode mais acontecer na próxima temporada, e ter essas garantias serão vitais para o “Pofexô” assinar o papel.

Reforços no elenco

Além da promessa de não atrasar salários, e de ter pedido uma valorização nos seus vencimentos atuais, Vanderlei também quer um grupo de jogadores melhor tecnicamente.

"É o anseio do torcedor ter uma equipe melhor, uma série de coisas melhores, para o ano que vem ser melhor. Converso com o presidente todo dia. Com certeza, ano que vem o Vasco vai estar diferente, mas não quer dizer que os problemas acabaram”, disse em entrevista coletiva após o empate com a , na última rodada do Brasileirão 2019.

O papel do Sócio Torcedor em tudo isso

Pedir valorização salarial e reforços, em um clube em crise econômica e com dívidas, parece algo irreal se olharmos a situação do Vasco da Gama hoje. Mas há uma leve esperança de que uma parte dos anseios de Luxemburgo sejam entregues.

A espetacular adesão dos vascaínos ao plano de sócio torcedor pode trazer um valor necessário para dobrar o custo da folha salarial atual (R$ cerca de 3 milhões). Para isso, contudo, os associados que aproveitaram as promoções feitas pelo clube terão que manter a assinatura em dia quando precisarem pagar o valor integral dos planos.

Vasco e Luxemburgo veem a renovação com otimismo, mas novos capítulos ainda estão por vir em dezembro de 2019.