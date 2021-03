Luxemburgo x Portugal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo; veja como acompanhar ao vivo na internet

Luxemburgo e Portugal se enfrentam nesta terça-feira (30), às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports, na internet. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Luxemburgo x Portugal DATA Terça-feira, 30 de março de 2021 LOCAL Josy Barthel - Belair, Luxemburgo HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Portugal luta para garantir mais uma classificação para à Copa do Mundo (Foto: Getty)

O serviço de pay-per-view do Estádio TNT Sports, na internet, transmitem o duelo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após o empate com a Sérvia e a irritação de Cristiano Ronaldo nos minutos finais após a não confirmação do gol, Portugal volta a campo mirando apenas nos três pontos para assumir a liderança do grupo A.

Bruno Fernandes, suspenso, desfalca a equipe. Rubens Neves aparece como provável substituto.

Do outro lado, o Luxemburgo, com um jogo a menos, estreou nas Eliminatórias com vitória sobre a Irlanda por 1 a 0.

Provável escalação do Luxemburgo: Moris; Martins, Mahmutovic, Chanot, Jans; Martins Pereira; Rodrigues, Barreiro, O. Thill, V. Thill; Sinani.

Provável escalação do Portugal: Lopes; Cedric, Duarte, Dias, Mendes; Pereira, Sanches, Neves; Jota, Cristiano Ronaldo, Felix.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LUXEMBURGO

JOGO CAMPEONATO DATA Qatar 1 x 0 Luxemburgo Amistoso 24 de março de 201 Irlanda 0 x 1 Luxemburgo Eliminatórias 27 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Luxemburgo x Azerbaijão Eliminatórias 1 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Sérvia x Luxemburgo Eliminatórias 4 de setembro de 2021 13h (de Brasília)

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 1 x 0 Zerbaijão Eliminatórias 24 de março de 2021 Sérvia 2 x 2 Portugal Eliminatórias 27 de março de 2021

Próximas partidas