Luxemburgo no Inter? Técnico afastou Vasco do rebaixamento; veja os números

Williams Aguiar/Sport C. do Recife

Time gaúcho teria feito proposta pelo treinador carioca, de acordo com a RBS TV

De acordo com a RBS TV, o fez uma proposta oficial para contratar Vanderlei Luxemburgo. O treinador carioca está no e foi um dos grandes responsáveis pelo "renascimento" da equipe, que vinha em um mau momento no Brasileirão.

O "Pofexô" foi contratado em 8 de maio, quando o Vasco estava na zona de rebaixamento e não tinha vencido uma partida sequer no certame. Desde então, o Gigante da Colina embalou e começou a fazer boas partidas. Agora, depois da 26ª rodada do Brasileirão, o clube encontra-se a 11 pontos da zona de rebaixamento e a cinco pontos do Internacional, que está em sexto e na zona de classificação para a fase preliminar da .

Tanto que agora, depois da 26ª rodada, o tem apenas 0,5% de chances de cair para a , de acordo com um estudo estatístico feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Luxa conta com um elenco relativamente limitado no Vasco e que atravessa problemas de salários atrasados. Sua liderança diante de tudo isso e a mediação feita entre diretoria, jogadores e torcida têm sido valorizadas no clube.

Luxemburgo fez 23 jogos com o Vasco esse ano. Ao total foram 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 52% no comando do cruzmaltino. Nesse período, sua equipe marcou 22 gols e sofreu 21.

No último domingo (20), o Vasco de Luxa venceu o Internacional, no Beira-Rio, por 1 a 0, com gol de Marrony. Após a partida, o treinador foi perguntado sobre uma possível mudança para o Inter, que já era um rumor. O treinador não hesitou em responder sobre a possibilidade.

"Eu estou no Vasco, estou satisfeito. Tenho compromisso com o Vasco até o final do ano, de tirar o Vasco da confusão. Esse é o meu objetivo. Se aparecer [uma proposta do Inter], eu tenho que discutir no momento que aparecer. Não adianta falar de coisas que não apareceram. Se aparecer alguma coisa aí eu vou falar se vou continuar, se não vou continuar, se vou sair, se não vou sair. Mas tem que aparecer alguma coisa", disse Luxemburgo.

A questão é que, se as informações da RBS procederem, Luxa já tem uma proposta em mãos para pensar. Manterá sua palavra de tirar o Vasco "da confusão"? Em breve a resposta deverá ser dada.