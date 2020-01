Luxemburgo nega atrito com diretoria por reforços do Palmeiras: “notícia plantada”

O treinador postou um vídeo desmentido a notícia de que estaria "decepcionado"

Diferente do que foi falado pelo jornalista Jorge Nicola, da ESPN , Vanderlei Luxemburgo não está “decepcionado” com a diretoria do , por não ter contratado os reforços pedidos por ele.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A situação foi desmentida pelo próprio Luxa, em vídeo publicado por ele. “Esse tipo de notícia são aquelas que são fabricadas para tentar criar uma área de atrito, mas eu não caio nessa, não”, disse.

O torcedor do Palmeiras pde ficar tranquilo.

Nosso ambiente no Palmeiras é excelente, estamos tds trabalhando muito e eu estou satisfeito com tudo que está sendo feito.

Me reúno diariamente com os executivos do futebol e o pres. Galiotte tem conhecimento de tdo nosso planejamento pic.twitter.com/N9WCJXoOMQ — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) January 28, 2020

Além disso, tranquilizou o torcedor palmeirense, garantindo que o ambiente do clube é ótimo. “Nosso ambiente no Palmeiras é excelente, estamos todos trabalhando muito e eu estou satisfeito com tudo que está sendo feito.”