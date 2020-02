Luxemburgo lembra Emelec ao falar sobre Jesus e revolta torcida do Flamengo

Técnico do Palmeiras comenta de lance polêmico na Libertadores do ano passado e é chamado de "invejoso" por torcedores rubro-negros

Não é novidade que Vanderlei Luxemburgo não é um dos maiores fãs de Jorge Jesus. Na noite desta segunda-feira, 10, o treinador do foi um dos convidados do programa "Jogo Sagrado", da Fox Sports, e mais uma vez alfinetou o português.

Perguntado sobre o trabalho de Jesus a frente do , Luxemburgo comentou: "Nós estaríamos falando tudo diferente aqui se aquele pênalti para o fosse dado. Futebol tem muito resultado como o foi campeão da Libertadores com aquele pé do Victor (contra o )".

Luxa sobre Jorge Jesus no Flamengo: "Estaríamos falando tudo diferente se aquele pênalti fosse dado para o Emelec" #JogoSagrado pic.twitter.com/3W19wZU8E8 — FOX Sports (@FoxSportsBrasil) February 11, 2020

Tal declaração revoltou os torcedores flamenguistas nas redes sociais. Não faltaram críticas à fala do técnico palmeirense, chamado por muitos de "ultrapassado" e "invejoso". Confira a repercussão da fala de Luxemburgo:

Tudo teria sido diferentemente se eu tivesse acertado os números da Mega-Sena da virada — Bruna Henrique2️⃣7️⃣👃🏆🏆 (@BrunaGutierrez_) February 11, 2020

No popular, "dor de cotovelo". Vai trabalhar Luxemburgo, para de conversa fiada. Vimos o exemplo domingo, o pra jogar quarta poupou seus titulares, isso vc também fazia nós anos 90. O JJ não inventou o futebol, mas já derrubou mitos do nosso ultrapassado futebol. — Renato Filho (@RenatofilhoRTF) February 11, 2020

Nossa mano esse pensamento me deixa mto feliz pq da pra perceber q ele continua ultrapassado e a nossa chances de ganhar títulos aumenta — Caio vinicius (@Caiovpmarques) February 11, 2020

Jorge Jesus - 5 meses de Brasil 1 Libertadores.



Luxemburgo - Uma vida no Brasil, 0 Libertadores.



Verde é a cor da inveja. — George (@GeorgeCRP) February 11, 2020

Bem o pênalti contra o atlético Paranaense foi Bizarro, e o que falar do pênalti pró @Flamengo que o Rafinha encenou no jogo contra o @CSEmelec , isso sem falar do pênalti também não marcado no , contra o próprio Emelec pic.twitter.com/2PzLYiElBk — Sangue Corinthiano (@timao1954) September 9, 2019

Veja o polêmico lance relembrado por Luxemburgo na entrevista: