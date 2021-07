Luxemburgo é favorito, mas Cruzeiro vê saúde financeira como obstáculo para acordo

Treinador fez solicitação de salário em dia para acertar com o Cruzeiro. Contudo, este se tornou o maior obstáculo para o clube assinar com o veterano

Vanderlei Luxemburgo é o favorito para assumir a vaga de treinador do Cruzeiro. O técnico, que já foi procurado pelo clube no mercado da bola, é tratado como o principal nome após a saída de Mozart Santos, que pediu demissão depois do empate por 2 a 2 com o Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Goal apurou que há o desejo de um acerto rápido com o comandante nos bastidores. Entretanto, o clube vê obstáculos, sobretudo na questão financeira.

Em seu primeiro contato com o clube, há aproximadamente duas semanas, Luxemburgo deixou claro que seria necessário manter os salários em dia na Toca da Raposa II – os mineiros devem salários de outubro do ano passado a parte do elenco. A exigência do treinador é vista como um aspecto complicado pela cúpula, especialmente com as quedas de receita dos últimos anos por causa do rebaixamento à segunda divisão nacional.

Ciente dos empecilhos que terá para uma possível contratação do técnico, que não trabalha desde a sua passagem pelo Vasco, no início do ano, a diretoria já cogita outros nomes para a posição. O pensamento é o mesmo: buscar um técnico com qualidade para gestão de grupo e vestiário.

A diretoria detectou esta como a principal falha do trabalho de Mozart Santos, que pediu demissão após a igualdade contra o Londrina. Portanto, o seu sucessor terá que apresentar esta como a sua principal característica. Há nomes tratados como interessantes no mercado, mas a grande preocupação é que eles se adéquem à realidade financeira da Raposa neste momento.