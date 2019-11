Luxemburgo é diagnosticado com câncer de pele e pode desfalcar o Vasco, diz site

Segundo informações do GloboEsporte, o treinador irá realizar um procedimento simples e não perderá muito tempo no comando do Vasco

Segundo o GloboEsporte, Vanderlei Luxemburgo, treinador do , teve diagnosticado um câncer de pele nesta semana. O diagnóstico se deu quando o veterano foi retirar algumas pintas em seu nariz, e descobriu que um dos sinais era maligno.

Esse tipo de câncer não é tão grave quanto outros tipos, mas toda precaução é necessária e o treinador deve realizar a raspagem para retirar o tumor em até três meses. Luxemburgo não decidiu se irá realizar o processo antes ou depois do fim do Campeonato Brasileiro. Se tudo correr bem, o técnico não deve perder muito tempo no comando do .

O treinador está em processo de renovação de contrato e não decidiu se permanece no Vasco para o ano seguinte. Com uma boa campanha, Luxemburgo hoje é muito querido pela torcida. Com a informação do GloboEsporte, usuários do Twitter já estão fazendo campanhas de apoio ao treinador e a hashtag #ForçaLuxa já é a primeira nos trendings topics do .

O Vasco da Gama ainda não confirmou as informações.