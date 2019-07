Luxemburgo destaca “ambiente de Vasco” após vitória sobre o Fluminense

O início de caminhada do treinador pelo Cruz-maltino é melhor em relação aos seus dois antecessores no clube

De virada, o bateu o por 2 a 1, neste sábado (20), em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Ao mesmo tempo em que se afastou da zona de rebaixamento, ainda deixou o rival em situação delicada na tabela. Após o jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou a exibição de sua equipe, mas também destacou o clima dentro do estádio de São Januário, que recebeu mais de 20 mil torcedores.

“É fundamental. É a sua casa. Se você abrir a geladeira na minha casa sem permissão eu te dou uma tapa (risos). Aqui merece um trabalho para fazer uma arena. Cabe. Passa a ser um caldeirão", disse em sua entrevista coletiva. “Esse ambiente que tivemos hoje é o do Vasco. A torcida apoiando a equipe mesmo no resultado adverso. Esse é o Vasco que todo mundo quer ver: brioso, determinado".

O treinador até mesmo falou sobre o sonho de, um dia, ver o estádio vascaíno passando por uma grande modernização, mas também não deixou de falar do que viu em campo. Após sair atrás graças a um gol de Pedro, o Gigante da Colina empatou com Leandro Castán e, já com dois jogadores a mais – depois das expulsões de Digão e Frazan pelo Tricolor – virou em bela cobrança de falta de Bruno César.

“Foi uma vitória merecida, e os jogadores estão de parabéns. E outra coisa legal: não tivemos VAR. Fundamental isso", disse.

No Templo Para Vencer, o time da virada... virou! O @vascodagama saiu atrás no placar, mas foi em busca dos três pontos com grande atuação de Bruno César! pic.twitter.com/ThuYAGqscc — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) July 20, 2019

Em sete jogos desde que chegou a São Januário, esta foi a terceira vitória de Luxemburgo, que soma outros dois empates e o mesmo número de derrotas – números superiores aos primeiros jogos de Alberto Valentim [3 E, 3 D, 1 V] e Jorginho [1E, 3D, 3V em sua última passagem], seus antecessores no comando.