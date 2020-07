Luxemburgo 'corneta' saída de Jesus: técnico brasileiro tomaria porrada

O treinador do Palmeiras também acusou o português de estar "largando" o Flamengo

O assunto do momento no mundo do futebol é a saída do treinador Jorge Jesus do Flamengo para assumir o Benfica, de . O tema também repercutiu no , Vanderlei Luxemburgo, em sua coletiva desta sexta-feira (17), além de dizer que o Mister "largou" o time, sugeriu que, se ele não fosse estrangeiro, a "porrada seria maior".

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A saída de Jesus ainda nem foi comunicada de forma oficial pelo , apesar de já ser certa, mas já está dando o que falar, até mesmo dentro dos adversários. No Palmeiras, um dos grandes correntes do nos campeonatos, foi Luxemburgo quem falou. O Pofexô acredita que, mesmo com a mudança de treinador, o time carioca vai seguir forte nas brigas por títulos.

Mais times

"Ele [Jesus] foi, o Flamengo vai escolher o treinador e vai continuar com elenco forte e um dos candidatos em potencial à conquista do título. Não muda. Com Jesus ou sem Jesus, o Flamengo é candidato em potencial à conquista do título", opinou Luxa. "Se vai ganhar é outra história. Tem que jogar".

No entanto, o Pofexô não enxergou a saída de Jesus com bons olhos, dizendo que o treinador "largou" a equipe, com a qual tinha recém renovado o contrato. "O Flamengo tem que resolver o problema do Flamengo, que perdeu o treinador. O treinador cismou de ir embora no meio do caminho, largou", pontuou.

Mais artigos abaixo

Ainda por cima, Luxemburgo também que, o Mister só não está sendo mais criticado por deixar o time no meio do contrato porque não ser brasileiro: "É um treinador estrangeiro, mas, se fosse brasileiro que tivesse feito isso aí, a porrada hoje seria tamanha. Seria porrada a todo momento no treinador".

A proposta de vínculo de Jesus com o é com a duração de três anos, com salário anual que pode chegar aos € 4 milhões (R$ 24,5 milhões) limpos. Conforme apurado pela Goal, não o contrato assinado pelo traindo com o Flamengo, em maio, não previa cláusula para a saída, assim, o clube carioca não vai receber uma multa pela troca de time, mas o português vai devolver ao Rubro-Negro € 1 milhão que recebeu na renovação.