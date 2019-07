Luxemburgo cancelou expulsão de adversário em amistoso do Vasco

Treinador do Vasco da Gama pediu à arbitragem para que jogador não fosse expulso depois de uma entrada violenta em amistoso disputado em São Januário

Vanderlei Luxemburgo chamou a atenção na vitória do sobre o , por 1 a 0, na tarde dessa quinta-feira (4), em jogo amistoso disputado em São Januário. Ele cancelou a expulsão de um jogador adversário.

Oliveira, zagueiro do Atlético-GO, seria expulso aos 18 minutos do segundo tempo por conta de uma entrada violenta.

Ao perceber a situação, Vanderlei Luxemburgo, técnico do Vasco, se dirigiu ao árbitro e pediu que o atleta não recebesse cartão vermelho, mas apenas substituído. A ideia do técnico era manter um teste para a sua equipe no jogo preparatório.

Você nunca viu um amistoso tão amistoso quanto Vasco x Atlético-GO! 😂#SporTVNews pic.twitter.com/WYboatxMfW — SporTV (@SporTV) 5 de julho de 2019

Como se tratava de um amistoso, a equipe de arbitragem atendeu ao pedido do técnico e solicitou que Wagner Lopes, treinador adversário, fizesse uma substituição no Dragão. O escolhido foi Lucas Rocha. Ele entrou na vaga de Oliveira no segundo tempo do confronto.