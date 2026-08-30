Luuk Brouwers não concorda nem um pouco com a atual condução de sua possível transferência para o Omonia Nicosia. Segundo ele, a diretoria do sc Heerenveen está agindo de forma ‘levemente arrogante’.

O próprio Brouwers já chegou a um acordo pessoal com o clube do Chipre, o que faz com que agora caiba aos dois clubes chegarem a um entendimento sobre a taxa de transferência. O meio-campista ainda tem contrato até meados de 2027.

E é justamente aí que está o problema. A diretoria do Heerenveen mantém o preço pedido por Brouwers, algo que o Omonia Nicosia, por enquanto, aparentemente não quer atender. Para a insatisfação de Brouwers, que acha que o Heerenveen poderia ser um pouco mais flexível.

“Não sei o que o clube está pedindo. Eles nem precisam ceder, não há vinho. Se eu jogo tão pouco nos últimos três jogos, então não há vinho”, reclamou ele depois da partida, à ESPN.

“Acho que está claro qual é o meu papel e como eles olham para mim aqui. Acho levemente arrogante então manter o pé firme em determinado valor”, disse Brouwers, que no início desta temporada está tendo de se contentar com um papel de reserva.

“Entendo que este é um mundo duro. Eu também entro nessa. Às vezes você colhe os frutos disso. Sempre dei tudo de mim e agora também espero que eles pensem um pouco em mim”, concluiu Brouwers, que no domingo, em Tilburg, já se despediu em lágrimas da torcida do Heerenveen.

“Tive um bom período aqui. O apreço é grande. Dei tudo por esta camisa. De fato, pareço estar a caminho do Chipre. Estamos em um estágio muito avançado. Cabe aos clubes chegarem a um acordo.”