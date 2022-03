Luton Town x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Inglaterra 21/22

Luton Town e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Estádio Kenilworth Road, a partir das 16h15 (de Brasília), pela quinta rodada da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Luton Town x Chelsea DATA Quarta-feira, 2 de março de 2022 LOCAL Estádio Kenilworth Road - Luton, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Estádio Kenilworth Road. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Chelsea chega para este duelo após eliminar o Chesterfield e o Plymouth Argyle no torneio. No último fim de semana, os Blues perderam a final da Copa da Liga Inglesa para o Liverpool, ficando com o vice-campeonato.

Já o Luton Town chega após eliminar o Harrogate Town e o Cambridge United.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LUTON TOWN

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Stoke City 1x2 Luton Town Championship 23 de fevereiro de 2022 Luton Town 1x0 Derby County Championship 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Middlesbrough x Luton Town Championship 5 de março de 2022 12h (de Brasília) Coventry City x Luton Town Championship 8 de março de 2022 16h45 (de Brasília)

CHELSEA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2x0 Lille Liga dos Campeões 22 de fevereiro de 2022 Chelsea 0x0 Liverpool Copa da Liga Inglesa 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas