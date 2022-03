Luton Town x Chelsea: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa da Inglaterra 21/22

Luton Town e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Estádio Kenilworth Road, a partir das 16h15 (de Brasília), pela quinta rodada da Copa da Inglaterra.

O Chelsea estreou nesta FA Cup com goleada por 5 a 1 sobre o Chesterfield e depois precisou da prorrogação para superar, por 2 a 1, o Plymouth.

Já o Luton Town bateu o Harrogate por 4 a 0 antes de fazer 3 a 0 sobre o Cambridge United, pela Copa da Inglaterra.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

No último fim de semana, os Blues perderam a final da Copa da Liga Inglesa para o Liverpool, ficando com o vice-campeonato, e precisam mostrar recuperação. O técnico Thomas Tuchel deverá poupar alguns jogadores, mas Romelu Lukaku tem chance de voltar à equipe titular depois de passar os últimos jogos no banco de reservas.

Do outro lado, o Luton vem de três vitórias seguidas na Championship, a segunda divisão inglesa, e briga por um dos acessos à Premier League.

Possível escalação do Luton Town: Steer; Burke, Lockyer, Naismith; Bree, Mpanzu, Osho, Campbell, Bell; Jerome, Adebayo.

Possível escalação do Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Chalobah, Rudiger, Sarr; Loftus-Cheek, Saúl Ñíguez, Jorginho, Hudson-Odoi; Timo Werner, Lukaku.

DESFALQUES

LUTON TOWN:

Luke Berry (lesionado), Jordan Clark (lesionado), Sonny Bradley (lesionado).

CHELSEA:

Andreas Christensen (lesionado), Ben Chilwell (lesionado), Hakim Ziyech (dúvida), César Azpilicueta (dúvida).

TRANSMISSÃO AO VIVO

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Estádio Kenilworth Road. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.