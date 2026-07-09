Rami Abbas, agente do capitão da seleção egípcia, Mohamed Salah, divulgou uma mensagem irônica após a eliminação dos Faraós nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a derrota para a Argentina por 3 a 2, em uma partida marcada por várias decisões arbitrais polêmicas.

Abbas publicou, em sua conta oficial na plataforma “X”, um comentário no qual disse: “Gostaria de propor um minuto de silêncio em luto pelos árabes que não apoiaram o Egito na última partida”.



A mensagem gerou ampla repercussão nas redes sociais, onde muitos a consideraram uma ironia direta a alguns torcedores árabes que declararam apoio à seleção argentina no confronto contra os “Faraós”, ao mesmo tempo em que a seleção egípcia recebeu grande elogio por seu desempenho, apesar de ter sido eliminada do torneio.

A seleção egípcia encerrou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com uma derrota para a Argentina por 3 a 2, em uma partida cheia de emoção até os últimos instantes, em meio a divergências de opinião sobre várias decisões arbitrais ocorridas durante o jogo.

O ex-árbitro inglês e especialista em arbitragem Graham Scott, em análise publicada pela rede The Athletic, considerou que o gol de Mustafa Zico, anulado após a intervenção do VAR, foi uma “decisão incorreta”, explicando que o contato entre Marwan Attia e Lisandro Martínez no início do ataque foi um contato normal no futebol e não chega a ser uma falta que justifique a anulação do gol.

Ele acrescentou que a jogada ocorreu a cerca de 100 jardas do gol, e que a Argentina teve tempo suficiente para se reorganizar defensivamente antes do gol ser marcado, indicando que o sentimento de injustiça da seleção egípcia nessa situação era justificado.

Enquanto isso, vários ex-jogadores de futebol, entre eles Gary Neville, Roy Keane e Alan Shearer, se juntaram às vozes que questionaram a coerência das decisões do árbitro e da tecnologia de vídeo, enquanto o ex-jogador argentino Claudio López reconheceu que Mohamed Salah merecia um pênalti antes do terceiro gol da Argentina.

Por outro lado, a rede espanhola “Archivo Far” considerou que os pontos positivos da atuação do árbitro superaram os negativos e que ele não tomou decisões erradas que tivessem influenciado o andamento da partida.

Com a eliminação da seleção egípcia, sua vizinha marroquina passou a ser a única equipe árabe remanescente no torneio, preparando-se para disputar uma partida de revanche nas quartas de final contra a seleção francesa.

Os “Coqs” já haviam eliminado os “Leões do Atlas” na Copa do Mundo de 2022 nas semifinais, e os jogadores do técnico Mohamed Wahbi buscam a revanche esta noite, com o objetivo de se classificar para as semifinais da edição atual.

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