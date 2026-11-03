O Tenerife anunciou a piora no estado de saúde de seu atacante Jesús de Miguel, após ele sofrer uma grave lesão durante o confronto com o Andorra pela Segunda Divisão espanhola, depois de perder a consciência em decorrência de uma violenta colisão com o goleiro adversário, Uno. O jogador foi levado ao hospital, onde está sendo tratado na unidade de terapia intensiva.

O clube divulgou um comunicado nas primeiras horas da manhã de terça-feira, no qual revelou a piora do estado do jogador, afirmando: "O estado de saúde de Jesús de Miguel piorou do ponto de vista neurológico. Mais informações serão divulgadas nas próximas horas".

O Tenerife havia anunciado em um comunicado anterior a transferência de seu atacante para a unidade de terapia intensiva do hospital universitário Nuestra Señora de Candelaria, esclarecendo que seu quadro era estável, porém grave, com a equipe médica ao seu lado acompanhando a evolução de seu estado de saúde.

A lesão ocorreu durante os acréscimos do segundo tempo, quando a partida apontava para o empate por 2 a 2, no momento em que De Miguel avançou atrás de uma bola aérea próximo à linha do meio-campo, antes que Uno, goleiro do Andorra, interviesse com força na tentativa de alcançá-la, fazendo com que os dois jogadores colidissem e o atacante do Tenerife caísse ao chão, inconsciente.

Os jogadores das duas equipes rapidamente pediram atendimento médico, enquanto o goleiro recebeu o cartão vermelho, antes que De Miguel fosse retirado do campo em uma maca e, em seguida, levado de ambulância ao hospital La Candelaria.

Relatos indicaram que ele sofreu uma parada cardíaca após a colisão, e que seu quadro se estabilizou durante o transporte de ambulância, mas ele chegou ao hospital inconsciente.

O árbitro Pérez Hernández informou os capitães das duas equipes e seus treinadores sobre a decisão de suspender a partida, em meio a um clima de choque entre os jogadores, antes que vários companheiros de De Miguel se dirigissem ao hospital para saber de seu estado.