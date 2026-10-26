Lunin revela o segredo da defesa lendária: foi assim que o Real Madrid derrubou o Barcelona

O ucraniano Andriy Lunin, goleiro do Real Madrid, revelou os principais fatores que ajudaram a equipe merengue a vencer o Barcelona por 2 a 1 no Clássico, destacando que a disciplina, o espírito de luta e o trabalho coletivo foram as chaves para conquistar os três pontos no estádio Spotify Camp Nou.

Lunin participou da partida no lugar do belga Thibaut Courtois, que ficou de fora por sofrer de um forte resfriado, e o goleiro ucraniano apresentou uma atuação notável, especialmente após defender uma tentativa perigosa do Barcelona quando o placar indicava o empate por 1 a 1.

Lunin disse que jogar fora de casa torna a missão mais difícil, mas ressaltou que o desejo do Real Madrid de vencer foi decisivo, acrescentando: "A disciplina e o espírito de luta; porque queríamos muito vencer a partida. Jogar fora de casa é mais difícil, mas conquistamos 3 pontos extremamente importantes".

Defesa decisiva com trabalho diário por trás

Sobre sua importante defesa durante o duelo, o goleiro apontou o papel que o treinador de goleiros Nuno desempenha no desenvolvimento de seu nível, explicando que sua frase repetida "bom treino" reflete a importância do trabalho diário e da preparação constante.

Lunin afirmou que os grandes confrontos exigem coesão coletiva, dizendo que a equipe deve saber como suportar a pressão e as dificuldades até o fim, especialmente diante de adversários do tamanho do Barcelona.

Lunin alerta contra a estagnação após a vitória

Apesar de o Real Madrid ter conquistado sua quinta vitória consecutiva, o goleiro ucraniano ressaltou a necessidade de continuar evoluindo e não se contentar com os resultados positivos, afirmando que o mais importante é manter o caminho certo durante a próxima fase.

Ele também abordou a capacidade da equipe de decidir as partidas nos minutos finais, apontando que o Real Madrid demonstrou essa característica ao longo dos últimos anos, mas que precisa se concentrar mais no trabalho dentro de campo, pois a ambição da equipe a obriga a continuar se esforçando ainda mais.