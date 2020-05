Luke Matheson: a joia do Rochdale pronto para chegar na Premier League

O jovem defensor foi manchete no início desta temporada depois de encontrar a rede contra o Manchester United antes de se juntar ao Wolves, em janeiro

Não demorou muito para Luke Matheson marcar sua presença no futebol profissional. Cerca de cinco minutos, na verdade.

Ele tinha apenas 15 anos de idade quando a ligação chegou. Uma terça-feira à noite, um jogo do Troféu Checkatrade. Rochdale contra Bury. Deseja?

Era início de setembro, e Matheson tinha estado na escola o dia todo. Era o primeiro dia de volta depois das férias de verão, o primeiro dia do seu ano no GCSE.

O primeiro dia de sua carreira, como se viu.

Naquela noite Matheson, nascido em Manchester, viajou para Spotland com seu pai, Rob. Ele se trocou sozinho - regras de proteção o impediram de fazê-lo com o resto de seus companheiros de equipe - e tomou seu lugar no banco. Feliz por estar lá, ele insistiu aos amigos e familiares.

Então, 13 minutos depois, uma chance. Connor Randall, ex- , sofreu uma lesão. O gerente, Keith Hill, virou-se para seus substitutos. Para Matheson.

"Vai você, filho".

Em Spotland naquela noite estava Kevin Thelwell, então o diretor esportivo da . Ele estava lá para checar outro jovem, Daniel Adshead, mas seu olho foi rapidamente tomado pelo lateral-direito de cabelos longos e de ação que saiu do banco.

O desempenho de Matheson, segundo vários que estavam lá, era impossível de ignorar. "Ele simplesmente não parou", diz um observador. "Em cinco minutos ele tinha feito cerca de cinco jogadas e três cruzamentos brilhantes! Foi uma estreia e tanto".

Ele deixou a Spotland naquela noite com o prêmio "man-of-the-match", seu nome firmemente inscrito na coluna de se ficar de olho de Thelwell. "Se você fala em aproveitar sua oportunidade", diz uma fonte, "bem ele fez isso, e muito mais".

Matheson começou os próximos três jogos do Rochdale no Checkatrade, incluindo um contra um time sub-21 do , com Taylor Harwood-Bellis e Tommy Doyle, antes de, em janeiro de 2019, estrear na como substituto no intervalo contra o Fleetwood Town. Devido à sua idade, ele não conseguiu ter o logotipo da SkyBet, patrocinadora da Liga de Futebol, na manga de sua camisa.

Haveria mais duas partidas como substituto, além de uma convocação para a seleção sub-17 da , antes do final da temporada. Ele também começou bem a temporada, antes de se anunciar para um público mundial no Old Trafford, na Copa Carabao, no final de setembro.

Contra um time do com Paul Pogba, Fred, Jesse Lingard e Aaron Wan-Bissaka, entre outros, foi o jovem de 16 anos que roubou a cena. Com o apoio de familiares e amigos, incluindo vários professores da Trinity Church of England High School, Matheson encabeçou uma atuação de ação total no gol de empate de Rochdale, chegando na linha de fundo à frente de Andreas Pereira para fazer o cruzamento de Aaron Morley para marcar o gol de empate.

"Isso mostra o que ele é", diz o companheiro de equipe de Rochdale, Ryan McLaughlin, à Goal. "Um grande jogo, e ele não está nada preocupado. Ele quer se destacar contra grandes adversários, e ele faz. Isso lhe diz algo sobre a mentalidade dele".

No dia seguinte àquele jogo contra o Manchester United, Matheson estava de volta ao Trinity, fazendo uma prova de psicologia. Ele também está estudando para os exames de nível A de história e sociologia. "Eu amo a educação", disse ele.

Ele se lembra de ter sido assediado na escola no dia seguinte, enquanto o diretor Julian Nicholls se lembra de uma enchente de perguntas da mídia, incluindo uma do talkSPORT, que pediu para ver uma cópia da prova. "Foi uma loucura", disse ele ao The . O pedido, sensatamente, foi recusado. Matheson, a propósito, passou com mérito. Ele costuma passar.

Em campo, enquanto isso, sua ascensão continuou. Ele se estabeleceu como titular no campeonato com o Rochdale antes do Natal, e em janeiro deixou novamente sua marca contra a concorrência da Premier League, desta vez contra o na .

"Ele foi inacreditável", diz McLaughlin, que jogou à sua frente durante os últimos 20 minutos. "Estava na TV, e ele estava apenas voando para frente, enfrentando jogadores experientes repetidas vezes. Ele não parou mais".

Matheson marcou o gol de empate em 1x1 do Rochdale e iniciou a a partida de volta no St James's Park, onde enfrentou Christian Atsu, Matt Ritchie e Miguel Almiron.

Rochdale perdeu por 4x1, mas Wolves e Thelwell já tinham visto o suficiente. Eles haviam acompanhado de perto seu progresso e, no último dia da janela de transferência de janeiro, completaram um negócio de £1 milhão (R$ 6,95 milhões), emprestando Matheson de volta a Rochdale para o restante da campanha.

Thelwell, a força motriz do negócio, partiu para o algumas semanas depois, mas acredita que seu presente de despedida foi bom. "Nós achamos que ele vai ser um grande talento", disse ele. "Ele é tudo o que os Wolves são".

Houve interesse de outros lugares, mas Matheson e sua equipe sempre sentiram que Molineux representava a melhor opção. O sistema de defesa dos Wolves, pelo menos em teoria, vai se adequar a um lateral que tenha uma mente ofensiva como ele, enquanto o costume de Nuno Espirito Santo de manter um time relativamente pequeno deve ser útil tanto em termos de desenvolvimento quanto de oportunidades. Geograficamente, também, o transtorno é mínimo.

"Deveria ser muito bom para ele", diz McLaughlin. "É uma mudança inacreditável, e um grande clube para ele ir. Ele é um lateral-esquerdo atacante com grande energia e atitude. Acho que ele tem tudo o que precisa para chegar à Premier League".

O progresso de Matheson desde janeiro tem sido monitorado por Seyi Olofinjana, ex-meio-campista da , que agora é o gerente de empréstimo do Wolves. No próximo ano, ele terá permissão para completar seu nível A no Trinity. Seus professores esperam que ele atinja as melhores notas.

Com a temporada da League One provavelmente sendo cancelada na próxima semana, a trajetória de Matheson no Rochdale está praticamente encerrada. Ele vai partir com os melhores votos do clube, um garoto popular que causou um impacto notável em um curto espaço de tempo.

A seguir, a Premier League. Mais um passo à frente, mais um desafio. Mais uma prova para passar.