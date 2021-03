Lukaku venceu a balança na Inter de Milão: pizza com abacaxi era 'vilã' da boa forma

O belga já admitiu gostar da iguaria, no mínimo polêmica em terras italianas; entenda

Polêmica na Itália: o principal jogador da atual líder da Serie A, a Inter de Milão, supostamente teria uma apreciação por algo considerado quase um sacrilégio em território italiano: segundo o nutricionista da equipe, Matteo Pincella, o atacante gosta de comer abacaxi em suas pizzas.

É claro: não é nenhuma grande polêmica, ou algo que vai impedir o torcedor dos Nerazzurri, favoritos a quebrarem uma sequência de mais de dez anos sem vencer o Campeonato Italiano, de gostar do belga. Mas não é de hoje que o simples ato de temperar a pizza com pedaços de abacaxi causa indignação em parte da população mundial.

A chamada pizza havaiana surgiu no Canadá, e une a tradicional pizza italiana com o abacaxi, fruta que não é nativa na Europa. O sabor foi popularizado em regiões da América e é um dos mais pedidos, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas o costume chega a irritar algumas pessoas, acostumados a sabores mais comuns, gerando, de certa forma, uma grande divisão: os que gostam e os que desgotam de abacaxi na pizza.

Essa divisão fica ainda mais controversa em lugares como a Itália, que braba aos quatro ventos fazer a melhor pizza do mundo, além de ter popularizado a iguaria.

A chocante revelação sobre Romelu Lukaku durante um podcast divulgado no canal oficial da Inter no YouTube, em que Pincella também revelou, entre outras coisas, que o atacante já perdeu sete kg desde que chegou á Itália.

Tendo tido uma passagem pouco brilhante pelo Manchester United, o belga, então, chegou aos Nerazzurri, onde se transformou no principal atacante do time, já sendo querido pela torcida. Sua nutrição, então, pode ser teorizada como uma possível razão pela evolução: o próprio jogador admitiu durante o podcast que vem tomando mais cuidado nesses últimos tempos com sua forma física e já chegou a brincar com essa situação em sua conta no Twitter.

I’m eating healthy right now man lol https://t.co/6bcGP1VjVG — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 23, 2021

De qualquer forma, a Inter de Milão segue em grande fase, a seis pontos de vantagem do Milan, segundo colocado, na Serie A, tendo um jogo a menos. Lukaku, agora sem abacaxi na pizza, é um dos grandes motivos dessa campanha até mesmo histórica. E cá para nós: levando o título para o Giuseppe Meazza, o belga poderá utilizar o recheio que quiser para comer suas pizzas.