Lukaku se aproxima dos 50 gols pela Bélgica: 'sou um matador em campo'

Novo atacante da Internazionale não para de marcar gols por clube ou seleção, com um marco internacional notável agora ao seu alcance

Romelu Lukaku descreveu-se como "um assassino em campo" ao aproximar-se do seu 50º gol internacional na .

Lukaku abriu o placar na segunda-feira em uma vitória de 4 a 0 sobre a , com a Bélgica preservando seu recorde de 100% no Grupo I de qualificação para a e agora é um gol a meio século do seu país.

Como artilheiro de todos os tempos do Red Devils, o jogador de 26 anos admite ser implacável em campo, mas não está preocupado com possíveis marcos fora dele.

"Vou chegar ao 50º gol", disse Lukaku após o jogo. Devo dizer que fiquei mais preocupado com o dia 30, quando consegui quebrar o recorde. Não sonho com os 50. Realmente não. Estou relaxado. Eu sou um assassino em campo, mas não ao lado dele. Fiquei feliz com esse objetivo. Faz muito tempo que marcamos outro gol no balcão. Se podemos jogar assim, somos mortais. A melhor equipe de contra-ataque do mundo ".

Depois de ver Kevin De Bruyne marcar três dos gols da Bélgica, Lukaku também virou provedor contra a Escócia e ficou impressionado com a doce finalização de seu companheiro de equipe pela primeira vez.

"Estou feliz por poder ajudar De Bruyne. Ele terminou bem", disse Lukaku.

"O final foi mais bonito que o passe em si".

Depois de se mudar do para o Inter durante o verão, Lukaku chegou à , marcando duas vezes nas duas primeiras partidas.

O técnico da Bélgica, Roberto Martinez, observou que a mudança beneficiou claramente o atacante, que ele nunca viu tão feliz e focado.

"É a primeira vez que o vejo livre e feliz. Voltando a muitos campos, não vi Rom tão concentrado, tão feliz, tão revigorado pelo novo desafio", disse Martinez antes do jogo na Escócia.

"Acho que agora ele está pronto para enfrentar um dos maiores capítulos de futebol em sua carreira com a mudança para a . E ele está muito empolgado em ser o melhor possível para a equipe nacional, então fiquei muito impressionado com sua felicidade. e a maneira como ele está ansioso pelo futebol pela frente ".

Desde sua estréia na Bélgica em 2010, Lukaku fez 82 aparições e marcou quatro gols pelo país na de 2018 na .