Lukaku revela papo com Adriano Imperador: "a única camisa da Inter que eu tinha era a dele"

Belga de 26 anos fala sobre idolatria ao ex-atacante em sua chegada ao San Siro. Ele lembra que tinha uma camisa do craque brasileiro em sua infância

Contratado por 70 milhões de euros (R$ 334,4 milhões), Romelu Lukaku iniciou a sua passagem pela de Milão. Logo em seu primeiro dia com as cores do clube, o craque se lembrou de um ídolo que vestiu a mesma camiseta.

Quer ver jogos da Inter de Milão pelo Campeonato Italiano ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

Dono da camisa 9, o atacante de 26 anos citou o seu maior ídolo na infância: Adriano Imperador.

"A única camisa que eu tinha quando criança era de Adriano. Ele me enviou uma mensagem há algum tempo, no Instagram. Porque falei sobre ele. Disse que quando era criança queria ser como ele, porque também é alto e canhoto", declarou o centroavante.

A utilizou os seus perfis nas redes sociais para divulgar o vídeo em que o belga veste a camiseta do clube e fala sobre o seu ídolo de infância. No texto, a comunicação brinca: "O ídolo de infância de Lukaku? Um velho conhecido nerazzurri".