Lukaku revela conselho “tenso” de Cristiano Ronaldo antes de sua ida para a Itália

O atacante belga, contudo, faz um bom início de caminhada com a Inter de Milão

Romelu Lukaku faz sua primeira temporada no futebol italiano, após quase dez anos na (onde defendeu , , e ).

E apesar de fazer um excelente início de trajetória com a de Milão, onde já marcou 14 gols em 22 jogos considerando todas as competições, o belga não esperava um início fácil no Calcio.

A expectativa de dificuldades em nada teve a ver com falta de confiança ou algo parecido, mas por causa de uma conversa que Lukaku teve com Cristiano Ronaldo, hoje na , sobre a dificuldade de marcar gols na .

“Ronaldo me disse que a é a competição mais difícil do mundo. Ele me disse que fez gols em todas as partes, mas aqui foi a competição mais difícil para fazer isso. E se Cristiano Ronaldo diz que é difícil é porque realmente deve ser”, afirmou em entrevista ao New York Times.

Considerando a Serie A italiana, Lukaku é o vice-artilheiro: marcou 12 gols, dois a mais em relação a CR7. Juventus e dividem a liderança do certame, com 42 pontos após 17 rodadas.