Lukaku reforça rumores sobre saída do United: "Já sei o que farei"

Atacante belga não teve uma grande temporada em Old Trafford e já admitiu sonhar em jogar na Inter de Milão

Romelu Lukaku pode ser um dos jogadores a deixar o nessa janela de transferências do meio do ano. O atacante belga não anda com o prestígio muito em alta no Old Trafford e já revelou o desejo de jogar na . Após a vitória da seleção belga sobre a , na última terça (11), o centroavante afirmou já saber o que fará, mas disse que não falaria sobre isso.

"Eu tenho contrato com o . Eu vou falar com o meu clube e com agente Federico Pastorello para tomar a melhor decisão. Agora eu vou curtir minhas férias com minha família. Eu sei o que vou fazer, mas eu não direi. Nós veremos. Se eu espero uma janela de transferências ocupada? Sim", disse o belga que marcou dois dos três gols da sua seleção contra a Escócia.

Um dos principais rumores sobre o destino de Lukaku é a , que anunciou há poucos dias a contratação de Antonio Conte para ser o novo técnico. Em 2017, Conte estava no e queria trazer Lukaku de volta aos Blues de Londres. À época o atacante jogava no e optou por se reunir com José Mourinho, só que dessa vez no Manchester United.

Agora é possível que a união entre Lukaku e Conte se torne realidade na .