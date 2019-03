Lukaku: "preferi que Pogba cobrasse o pênalti ao invés de fazer um hat-trick"

O jogador belga marcou dois gols importantes para os Red Devils na vitória sobre o Southampton deste sábado, e abriu mão de marcar o terceiro

Romelu Lukaku declarou estar feliz por ter deixado que Paul Pogba cobrasse o pênalti marcado para o Manchester United do que fazer um hat-trick na partida contra o Southampton. O belga foi autor de dois gols por sua equipe na vitória de 3 a 2 deste sábado (2), pela Premier League.

Andreas Pereira e Lukaku abriram a vantagem no placar em 2 a 1, mas James Ward-Prowse acabou empatando com um gol de falta aos 20 minutos do segundo tempo. Entretanto, o Red Devils conseguiram uma reviravolta, e o belga marcou seu segundo gol na partida aos 43 minutos.

“Sabiamos que tínhamos que vencer o jogo hoje, e fizemos isso”, declarou Lukaku à BBC. “Não foi o nosso melhor jogo mas temos que ficar felizes. Criamos muitas chances nos primeiros 10 minutos, mas vencemos. Eu estava focado em vencer e ajudar os meus colegas. O técnico me deu mais uma chance hoje”.

Lukaku teve a chance de marcar um hat-trick nos acréscimos do confronto deste sábado após Marcus Rashford ter sido derrubado por Stuart Asmstrong na área. Mas ao invés de cobrar a penalidade, o atacante preferiu entregar a bola para seu companheiro de equipe Paul Pogba, cujo chute foi pego pelo goleiro Angus Gunn.

Apesar de ter errado a cobrança, Lukaku não se arrependeu de ter concedido esta chance ao colega francês ao invés de fazer o seu terceiro gol da partida.

“Sou atacante e queria que Pogba marcasse o pênalti. Ele tem estado em boa forma mas também é um jogador importante para nós, e voltará ao seu topo”, declarou o belga.

Com essa importante vitória pela Premier League, o Manchester United agora necessita reunir forças e concentração para visitar o Parque dos Príncipes na próxima quarta-feira (6), na partida de volta pelas oitavas de final da Champions League, contra o Paris Saint-Germain. Os parisienses conseguiram uma valiosa vitória por 2 a 0 em Old Trafford no jogo de ida.