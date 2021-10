Lukaku é o terceiro jogador liberado pela Bélgica antes de jogo contra a Itália

Thomas Foket e Eden Hazard foram liberados para voltarem aos seus clubes, já que os dois tiveram problemas musculares

Romelu Lukaku, atacante do Chelsea e da seleção belga, foi liberado da concentração da sua seleção às vésperas da partida contra a Itália, em Turim, na disputa do terceiro lugar das Ligas das Nações, após problemas médicos.

Na entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Roberto Martínez revelou a saída do atacante por uma questão muscular. Isto porque, segundo o técnico, Lukaku está com os músculos sobrecarregados, e assim, poderá se recuperar na Bélgica para seu clube.

"Os músculos do Lukaku estão sobrecarregados. Como não poderia trabalhar bem aqui, eles voltaram para Tubize (na Bélgica), onde poderá se preparar para o retorno ao clube", disse o treinador.

O atacante é o terceiro jogador da Bélgica à ser liberado da seleção. Thomas Foket, do Stade de Reims, e Eden Hazard, do Real Madrid, foram liberados para voltarem aos seus clubes, já que os dois tiveram problemas musculares antes do duelo contra a França, ainda na semifinal da Liga das Nações.

Agora, Itália e Bélgica se enfretam neste domingo (10), às 10h (de Brasília), em Turim, na disputa do terceiro lugar.

Enquanto Espanha e França se enfrentam valendo o título da Liga das Nações também neste domingo, às 15h45 (de Brasília), no San Siro.