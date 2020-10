Luka Sucic: a nova joia da Red Bull, pronta para explodir no Salzburg

O meio campo croata, de apenas 18 anos, já jogou e marcou pelo time principal do campeão austríaco, e está pronto para chamar a atenção

Para todas as críticas relativas à propriedade, não há dúvida de que o grupo Red Bull está entre os melhores do mundo no que diz respeito à descoberta de talentos.

Tanto o Leipzig quanto o Salzburg continuam a ganhar reputação como alguns dos melhores clubes para jovens aspirantes ao futebol, com jogadores como Sadio Mane, Erling Haaland, Timo Werner e Naby Keita entre aqueles que se beneficiaram nos últimos anos.

Dayot Upamecano, Patson Daka e Dominik Szoboszlai provavelmente vão segui-los ao longo dos próximos 12 meses, mas a linha de produção da Red Bull não está mostrando sinais de desaceleração.

Salzburg tende a ser o clube para onde a Red Bull envia a maioria de seus principais talentos, isso porque os campeões austríacos se montam de uma forma que permite aos jovens jogadores experimentarem o futebol profissional muito mais cedo do que na .

Até recentemente, os jogadores com menos de 17 anos não podiam jogar na Alemanha e, em vez disso, tinham que esperar por oportunidades enquanto continuavam a aprender seu ofício nas categorias de base.

Não existem as mesmas restrições na Áustria, o que faz com que o Salzburg o lugar ideal para os jovens que têm ambições de eventualmente se mudarem para o Leipzig ou outros lugares mais tarde em suas carreiras.

Sabendo disso, o próprio Salzburg criou seu próprio time "B", com o FC Liefering - um time cheio de jovens talentosos do time - agora um dos melhores times da segunda divisão austríaca, apesar de sua idade média ser bem inferior à de seus adversários.

O líder do atual time do Liefering e o próximo jogador pronto para dar o salto para se tornar um jogador regular no time principal do Salzburg é o meio-campista Luka Sucic.

O Sucic tem sido apontado como uma estrela em potencial desde sua chegada a Salzburg em 2016, embora ele tivesse estado firmemente no radar deles por dois anos antes de ser finalmente inscrito.

"O primeiro contato que as pessoas da Red Bull fizeram com meus pais veio quando eu tinha 12 anos", disse Sucic - que nasceu na cidade austríaca de Linz, mas que representa a seleção da - ao Germanijak. "No início, eu ia treinar de vez em quando, mas depois o clube me ofereceu um contrato, que acabei aceitando"

"Embora não fosse fácil mudar para outra cidade e deixar minha família, sabíamos que a academia do Red Bull Salzburg era uma das melhores da Europa, por isso decidimos dar esse passo".

"Não demorei muito tempo para ver isso por mim mesmo, e é realmente ótimo como eles trabalham com os jovens jogadores no clube".

Com mais de 1,80 m de altura, Sucic cresceu sendo capaz de se impor em disputas contra os adversário. Seu porte físico também o ajudou a se adaptar rapidamente às necessidades do jogo.

Embora mais confortável jogando no meio-campo central como um camisa 8, ele também se sobressaiu quando jogava largo tanto no lado direito quanto no esquerdo, assim como em um papel mais avançado como um 10.

Sucic, que só completará 19 anos em setembro de 2021, ganhou destaque durante a campanha de 2019-20, com suas atuações na Liga Juvenil da UEFA especialmente chamando a atenção.

Em 10 partidas, ele marcou seis gols e deu duas assistências, marcando gols contra o , o (duas vezes) e o eventual vencedor , quando a equipe de Bo Svensson chegou às quartas de final.

Ele apoiou isso com uma primeira temporada atraente jogando pelo Liefering, para quem marcou quatro gols e criou mais cinco em 15 partidas.

Essa forma o recompensou com um novo contrato em julho para se manter até 2024 no Salzburg. Tudo isso pra o time se proteger do interesse da e do em seu astro.

Entrando na campanha atual, esperava-se que a sensação húngara Szoboszlai deixasse o clube após uma temporada em que , aos 19 anos, marcou 12 gols e deu 18 assistências A saída, então, abriria uma vaga no primeiro time de Salzburgo para o Sucic.

No entanto, o mercado de transferências não foi tão forte quanto se esperava, por conta do impacto financeiro da pandemia do coronavírus, e o o Salzburg conseguiu segurar seu principal artilheiro, bem como o implacável goleador Daka.

Isso ameaça limitar as oportunidades do Sucic dentro do primeiro time, embora o gerente Jesse Marsch tenha insistido, antes do início da temporada, que o meio-campista certamente fazia parte de seus planos.

"Ele estará na primeira equipe. Meu objetivo é integrá-lo nesta temporada e não esperar", disse Marsch à Goal. "Acho que ele é um jogador de qualidade que precisa ser testado em níveis mais altos e acho que ele tem um grande potencial e um grande futuro. Um objetivo para ele é ter minutos na primeira equipe este ano, com certeza".

Marsch tem cumprido bem sua palavra. Sucic fez sua estreia como titular na estreia do Salzburg na Copa da Áustria em setembro, contra o Bregenz.

O jovem jogador até marcou um gol na vitória de 10x0 sobre os adversários da primeira divisão, e desde então fez mais duas participações na , e deu uma assistência contra o Wolfsberger.

Se ele será capaz de mostrar ainda mais essa criatividade ao longo da temporada, ainda não se sabe, mas se seu verdadeiro avanço virá nesta ou na próxima, não há dúvida de que o sistema Red Bull descobriu outro talento especial.

Afinal de contas, é o que eles fazem.