Luka Modric recusa primeira oferta para renovar com o Real Madrid

Segundo noticiado pelo Telemadrid, o croata não vai renovar facilmente com os merengues

O futuro de Luka Modric no Real Madrid segue em dúvida: além de ter recusado a primeira oferta de renovação oferecida pelos merengues, segundo noticiado pelo Telemadrid, o croata tem algumas propostas em cima de sua mesa.

Eleito melhor do mundo pela FIFA e vencedor da Bola de Ouro, o croata tem contrato até 2020 e ainda é o sonho de consumo da Internazionale de Milão.

Os italianos chegaram a fazer uma oferta de duas temporadas, além de 10 milhões de euros por ano. Na última quarta-feira (26), o diretor esportivo do clube italiano, Piero Ausilio, falou sobre Modric durante entrevista à Sky Sports: “Eu não acreditava que seria possível contratar o Modric, mas por que não sonhar? Sinceramente, não nos sentíamos aptos para uma negociação porque conhecíamos as nossas possibilidades. Se vamos voltar a tentar? No futebol não se pode dizer nunca”.

Apesar de tudo, o Real Madrid segue tranquilo e confia que Modric irá aceitar uma oferta de renovação. O jogador também acredita que o clube faça um esforço para não deixa-lo sair de graça na próxima temporada.