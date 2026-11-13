Luka Modric rasga elogios ao “humilde” recordista Harry Kane enquanto o capitão da Inglaterra supera Peter Shilton

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Luka Modric liderou as homenagens a Harry Kane depois que o capitão da Inglaterra se tornou oficialmente o jogador com mais partidas pela seleção masculina do país em todos os tempos. O atacante do Bayern de Munique chegou à marca histórica de 126 jogos pela seleção na vitória de quinta-feira sobre a Croácia, superando o recorde de longa data do lendário goleiro Peter Shilton.

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Noite histórica para Kane em Wembley

Kane chegou à 126ª partida pela seleção na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, em Wembley, na quinta-feira. O jogador de 33 anos marcou a ocasião histórica ao converter o pênalti que garantiu a vitória dos anfitriões.

Com isso, o atacante superou a marca de 125 partidas de Shilton, um recorde que durava 36 anos.

Para celebrar a conquista, o lendário goleiro entregou pessoalmente a Kane um escudo dourado. A seleção croata também reconheceu o feito e deu um presente especial ao atacante para marcar a ocasião.

Modric retribui os elogios

O capitão da Inglaterra chamou seu ex-companheiro de Tottenham Modric de “inspiração”, e o meia croata retribuiu o elogio após o apito final.

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Em entrevista à Sky Sports, Modric disse: “É realmente impressionante e estou feliz por ele. Ele mereceu. Sempre foi um cara muito humilde, sempre trabalhou duro e mereceu isso.

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“Tudo o que está acontecendo com ele... Como eu disse, estou muito feliz por ele, e também deve ser muito emocionante. Porque me lembro de quando me tornei o jogador com mais partidas pela seleção do seu país. É algo especial. E [ter conquistado] a Bola de Ouro e tudo mais deve ser muito emocionante para ele.”

Um exemplo a ser seguido

O técnico croata Slaven Bilic também elogiou a mentalidade de alto nível do atacante, contrastando seu profissionalismo com a atitude dos talentos mais jovens da atualidade.

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“Ele é inacreditável. Temos um jogador desse tipo em outra posição e tudo mais, mas muito parecido na mentalidade, algo que hoje em dia é muito difícil de encontrar”, disse Bilic à ITV. “Sabe, esses jogadores modernos gostam de chamar a atenção e tudo mais. Harry e Luka, juntos, são os melhores exemplos para qualquer criança que esteja começando ou sonhando em se tornar jogador profissional.

“É ótimo para Harry, claro, e é ótimo para o futebol, porque ele é um exemplo absoluto, como eu disse.”

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De olho nas 200 partidas

Com o antigo recorde de Shilton já superado, a atenção se volta naturalmente para até onde Kane poderá ampliar sua nova marca enquanto continua a liderar a seleção.

Questionado se o jogador de 33 anos poderia chegar a 200 partidas pela Inglaterra, Bilic elogiou a excepcional longevidade do atacante: “Ele envelhece como vinho.”