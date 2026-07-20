Luka Modric parece estar prestes a prolongar sua carreira por pelo menos mais uma temporada. De acordo com o especialista em transferências Gianluca Di Marzio, o AC Milan e o croata de 40 anos estão na fase final das negociações para um novo contrato.

O contrato de Modric expirava em 30 de junho de 2026, o que significa que o meio-campista está, no momento, sem vínculo. O ex-vencedor da Bola de Ouro havia declarado anteriormente que só tomaria uma decisão sobre seu futuro após a Copa do Mundo de 2026, mas essa escolha parece já estar praticamente definida.

Segundo Di Marzio, ambas as partes estão próximas de um acordo sobre um contrato de uma temporada. Restam apenas os últimos detalhes a serem acertados antes que Modric possa assinar o novo contrato.

Com isso, espera-se que o experiente croata continue fazendo parte do novo projeto do Milan sob o comando do técnico Rúben Amorim. O português foi contratado para inaugurar uma nova era nos Rossoneri.

Modric chegou ao AC Milan no verão de 2025 como jogador sem vínculo, após encerrar sua impressionante passagem pelo Real Madrid. Em sua primeira temporada na Itália, ele se tornou uma peça fundamental no meio-campo.

O croata disputou 37 partidas oficiais pelo Milan, nas quais marcou dois gols e deu três assistências. Também na Copa do Mundo de 2026, ele entrou em campo nas quatro partidas da Croácia, antes que Portugal encerrasse a campanha do vice-campeão mundial de 2018 nas oitavas de final.

Assim que as últimas formalidades forem concluídas, Modric, aos 40 anos, acrescentará mais uma temporada à sua impressionante carreira. Anteriormente, ele jogou pelo Dinamo Zagreb, pelo Tottenham Hotspur e pelo Real Madrid.