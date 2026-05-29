Luiz Henrique é titular em treino da seleção brasileira e pode ficar com a vaga de Estêvão em amistoso contra o Panamá

A seleção brasileira realizou, nesta sexta-feira (29), o primeiro treinamento antes da Copa do Mundo de 2026, na Granja Comary. Durante a atividade comandada por Carlo Ancelotti, Luiz Henrique apareceu entre os titulares da equipe, indicando que pode assumir a ponta direita no primeiro amistoso do Brasil antes do início do Mundial.

A escalação inicial testada por Ancelotti teve Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Jr, na formação 4-4-2. A atividade foi fechada para a imprensa e serviu como a primeira movimentação tática da equipe visando os amistosos preparatórios.

O treinador italiano ainda não contou com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que seguem envolvidos na final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal. O trio se apresentará à delegação brasileira após a decisão europeia, marcada para este sábado (30), às 13h (horário de Brasília).

O teste com Luiz Henrique no time titular serve como recompensa de suas boas atuações nos últimos jogos pela seleção brasileira. Na Data Fifa de março, saiu do banco contra a França para mudar a partida, trazendo mais agressividade e dinamismo ao ataque. Foi ele o responsável pela assistência no único gol do Brasil na partida, marcado por Bremer.

O jogador de 25 anos possui dois gols marcados e três assistências distribuídas em 12 jogos com a Amarelinha, sendo que na maioria deles saiu do banco. O ganho de espaço na ponta direita também é justificado pela ausência de Estêvão, dono da posição durante todo o ciclo com Ancelotti, mas que sofreu uma lesão muscular grave na coxa esquerda e não poderá jogar a Copa do Mundo. A baixa da estrela do Chelsea deu à Luiz Henrique a chance de iniciar na posição nos amistosos preparatórios e também durante o Mundial.

O primeiro amistoso da sequência acontece neste domingo (31), contra o Panamá, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Já o segundo jogo será contra o Egito, no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.