Luiz Adriano volta ao Mundial após "acertar as contas" com a Libertadores

Atacante do Palmeiras foi decisivo na conquista do Internacional em 2006, e agora é arma para a disputa do Mundial

Um dos destaques do Palmeiras na temporada de 2020 e peça importante na conquista da Libertadores da América, Luiz Adriano finalmente “acertou as contas” com a competição continental.

O então jovem de 19 anos foi um dos nomes do título mundial do Internacional em 2006, quando marcou um dos gols nas semifinais contra o Al Ahly, e ainda participou do gol de Gabiru na grande final, contra o todo poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Apesar do brilho na competição, Adriano não participou da Libertadores daquele ano, lacuna em seu currículo que só foi preenchida no último dia 30 de janeiro, na decisão do Palmeiras contra o Santos.

Com sete partidas disputadas na Libertadores 2020, Luiz Adriano balançou as redes cinco vezes pelo Verdão, mesmo número de seu companheiro de ataque, Rony. Decisivo no jogo de ida contra o River Plate, pelas semis da competição, o agora experiente atacante é uma das esperanças do time paulista para a disputa do Mundial de Clubes.

A bagagem internacional é um dos pontos fortes do gaúcho de 33 anos, que passou por Shakhtar Donetsk, onde foi campeão da Liga Europa na temporada 2009/09, com direito a gol na final contra o Werder Bremen, Milan e Spartak Moscou.

O Palmeiras aguarda o vencedor do duelo de Tigres (México) e Ulsan Hyundai (Coréia do Sul) para definir quem enfrentará nas semifinais do Mundial. Do outro lado, o temido Bayern de Munique aguarda o vencedor de Al-Duhail e Al Ahly, time de Dudu, ex-companheiro de Adriano no Palmeiras.

Após a conquista da Libertadores, Luiz Adriano se prepara agora para o reencontro com o Mundial de Clubes, responsável por sua projeção internacional. E se depender de seu histórico em momentos decisivos, o torcedor palmeirense pode se animar.