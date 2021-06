Luiz Adriano é quem mais bate pênaltis no Palmeiras... e quem mais perde

Alviverde vive drama recente em disputas de pênaltis; o camisa 10 tem aproveitamento baixíssimo na marca da cal

Mais um sonho de título do Palmeiras se encerrou com um péssimo desempenho nas disputas de pênaltis. O Alviverde foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), perdendo nas penalidades por 4 a 3. Esta foi a quarta disputa seguida que o clube perde e um jogador em especial se destaca entre os que mais erraram suas cobranças da marca da cal: Luiz Adriano.

O camisa 10 teve a oportunidade de classificar o Palmeiras para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas desperdiçou a quinta cobrança do time com um chute no travessão. Foi o terceiro pênalti que o atacante desperdiça nas disputas desde a chegada de Abel Ferreira, o que o coloca como o jogador que mais perdeu suas cobranças sob o comando do português.

Luiz Adriano participou efetivamente de três disputas de cobranças de pênaltis e em todas não conseguiu converter seu chute em gol. Além do jogo contra o CRB, também não balançou as redes na derrota para o Al-Ahly, do Egito, no Mundial de Clubes (disputa do terceiro lugar), e contra o Defensa y Justicia, na Recopa Sul-Americana. Contra o Flamengo, na Supercopa do Brasil, não jogou.

O jogador é o único do elenco palmeirense a perder sua cobrança em mais de uma disputa. Os demais que despediçaram o fizeram apenas em um campeonato. Relembre todos os pênaltis perdidos pelo Alviverde nesta sequência de quatro derrotas seguidas nas cobranças de pênaltis:

JOGADOR PARTIDA COMO PERDEU Rony Al Ahly 0 (3) x (2) 0 Palmeiras Goleiro defendeu Luiz Adriano Al Ahly 0 (3) x (2) 0 Palmeiras Chutou para fora Felipe Melo Al Ahly 0 (3) x (2) 0 Palmeiras Goleiro defendeu Luiz Adriano Palmeiras 1 (3) x (4) 1 Defensa y Justicia Chutou na trave Weverton Palmeiras 1 (3) x (4) 1 Defensa y Justicia Chutou no travessão Luan Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras Goleiro defendeu Danilo Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras Chutou na trave Gabriel Menino Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras Goleiro defendeu Mayke Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras Goleiro defendeu Lucas Lima Palmeiras 0 (3) x (4) 1 CRB Goleiro defendeu Breno Lopes Palmeiras 0 (3) x (4) 1 CRB Goleiro defendeu Luiz Adriano Palmeiras 0 (3) x (4) 1 CRB Chutou no travessão Marcos Rocha Palmeiras 0 (3) x (4) 1 CRB Goleiro defendeu

Não é apenas nas disputas alternadas que Luiz Adriano. Nos 90 minutos, o aproveitamento do atacante também não é dos melhores. Em cinco pênaltis cobrados no tempo regulamentar, o jogador converteu apenas dois, ambos ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, contra Santos e Corinthians (ambas no Brasileirão 2020). Já contra Água Santa (Paulistão 2020), Tigre (Libertadores 2020) e Vasco (Brasileirão 2020), o jogador perdeu suas cobranças.

Ou seja, o camisa 10 alviverde teve, ao todo, oito oportunidades da marca da cal desde 2020, mais do que qualquer outro jogador do Palmeiras, e converteu somente dois chutes - aproveitamento de 25%.

Na temporada de 2021, o Palmeiras teve seis cobranças de pênaltis no tempo regulamentar e o time oscilou. Raphael Veiga foi o cobrador com melhor aproveitamento: três gols em três cobranças. Gustavo Gómez assumiu a responsabilidade duas vezes e fez apenas um gol (contra o São Bento; perdeu contra o Defensa y Justicia). Gabriel Menino perdeu a única oportunidade que teve dentro dos 90 minutos.